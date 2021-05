Noi italiani adoriamo andare in vacanza. Spesso, lavoriamo tutto l’anno per concederci quella o, per i più fortunati, quelle settimane di pace e tranquillità.

Le vacanze ci rimettono al mondo, ci rendono più felici e ci fanno assaporare la vita diversamente. Pensiamo, infatti, che passare una vita in vacanza sarebbe proprio il sogno di tutti, specialmente dopo quest’anno di incredibili sofferenze e privazioni.

E per scegliere dove andare in vacanza ci sono tantissime guide. Ci sono posti per chi ama il mare, altri per chi ama la montagna. Altri ancora, attirano un turismo culturale e artistico. Per non parlare poi delle mete conosciute a livello mondiale per la gastronomia o l’enologia.

In passato abbiamo scritto questo articolo per programmare vacanze in Italia, dato che un po’ di solidarietà nazionale male non farebbe. Oggi, ci vogliamo concentrare su delle vacanze, sempre in Italia, ma su di un’isola italiana poco conosciuta. Infatti, su questa meravigliosa isola italiana dal mare cristallino e popolato di pesci vivremo delle vacanze uniche e straordinarie.

Un’isola vicino a Venezia

Parliamo naturalmente dell’isola di Pellestrina e della sua cittadina principale, San Pietro in Volta. Per chi ama la storia unita alla natura, questo posto è l’ideale.

Infatti, la cittadina nasce sulle rovine dell’antichissima Albiola, centro medievale che le invasioni degli Ungari non sono riuscite a distruggere. I veneziani, per ricordare questo evento, costruirono una chiesa dedicata a San Pietro, e da lì il nome. La volta non sarebbe altro che la volata, ovvero la fuga degli Ungari.

Naturalmente, oltre alla già citata chiesa che la troviamo ricostruita nel XVIII secolo, ci sono moltissimi ristoranti in cui provare le specialità di pesce della zona.

Il pesce, infatti, in quella Regione abbonda e si può pensare di provare quasi una qualità diversa al giorno.