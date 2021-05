Le controversie legali affossano le azioni RCS Media Group ma il titolo reagisce e conferma di essere molto interessante. Conferma, quindi, tutto quanto di positivo avevamo scritto un mese fa quanto il nostro Ufficio Analisi pubblicava un report intitolato Uno dei migliori titoli azionari del settore media dopo una crescita del 30% ha ancora tanto spazio al rialzo.

La peggior performance settimanale di Piazza Affari di cui si è fregiato RCS Media Group è da attribuire al lodo definitivo relativo al contenzioso sulla vendita a Blackstone dell’immobile di Via Solferino e della sua contestuale locazione. Il lodo si è concluso con il rigetto delle domande risarcitorie di RCS e di Kryalos.

A seguito di questa notizia il titolo è arrivato a perdere oltre il 12% durante la seduta del 17 maggio, ma ha immediatamente recuperato gran parte delle perdite chiudendo la settimana a -9,4%.

Nonostante questo ribasso, però, l’impostazione rimane saldamente rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. In questo scenario gli obiettivi sono quelli indicati in figura e il titolo potrebbe anche arrivare a duplicare il suo valore nei prossimi mesi.

Ci sono, però, due aspetti che bisogna monitorare con attenzione: il segnale di vendita dello Swing Indicator e la difficoltà che le quotazioni stanno avendo nel superare la forte resistenza in area 0,768 euro (I obiettivo di prezzo sul time frame mensile).

Un indizio ribassista, con possibile accelerazione al ribasso, si avrebbe nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,708 euro.Già in passato, infatti, questo livello ha resistito alle pressioni ribassiste favorendo una ripresa del rialzo.

Qualora si dovesse andare al ribasso le quotazioni potrebbero tornare rapidamente in area 0,5 euro.

Le controversie legali affossano le azioni RCS Media Group ma il titolo reagisce e conferma di essere molto interessante: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RCS MediaGroup (MILRCS) ha chiuso la seduta del 21 maggio a 0,72 euro in ribasso dello 1,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile