Ampiamente consumato negli Stati Uniti di recente è diventato molto amato anche dagli italiani. Un alimento dal gusto intenso e dalla consistenza notevole. Il burro d’arachidi particolarmente calorico, dalla funzione energizzante è costituito dal 51,4% di grassi. Tuttavia, fornisce anche un significativo apporto di vitamine e sali minerali. Infatti, questo alimento è ricco di vitamina B3, B5 e B6. Inoltre contiene magnesio, zinco, fosforo, potassio, sodio, rame e manganese. Il burro di arachidi è ricco di fibre e contiene anche arginina. Nonostante sia ancora poco consumato, esistono molte ricette realizzate con il burro di arachidi. Molto versatile in cucina è ottimo per preparare ricette dolci e salate. Ecco di seguito qualche consiglio.

Gustose ricette realizzate con il burro di arachidi

Di seguito prepariamo dei muffin al burro di arachidi. Per prepararli ci servono questi ingredienti:

75 g di burro;

1 uovo;

un pizzico di sale;

130 g di burro di arachidi;

250 g di farina 00;

150 g di zucchero;

6 g di lievito in polvere;

180 g di latte.

Si procede unendo il burro di arachidi con il burro sciolto. Aggiungere poi lo zucchero e mescolare con forza. Aggiungere ancora uova e sale ed in seguito latte e farina. Versare il tutto negli stampini per muffin ed infornare a 180° per circa per venti minuti. Una volta fatti raffreddare i muffin al burro di arachidi sono pronti.

Stufato di pollo e arachidi

Come abbiamo accennato precedentemente, l’uso del burro di arachidi non è circoscritto alle ricette dolci, bensì anche alle ricette salate.

1 kg di pollo;

1 cipolla;

2 spicchi d’aglio;

6 cucchiai di olio di semi di arachidi;

un pizzico di sale;

pomodorini;

2 cucchiai di burro di arachidi;

200 ml di brodo di pollo;

pepe nero;

300 g di riso;

cannella;

peperoncino.

Tagliare a pezzi la cipolla, aggiungere aglio e peperoncino. Tritare tutto e tagliare in piccoli pezzi i pomodorini e pulire e tagliare a pezzi il pollo. Aggiungere il pepe e il burro di arachidi scaldato. Unire tutti gli ingredienti, aggiungere il brodo e cuocere in padella per circa trenta minuti. Infine, aggiungere la cannella e il riso e continuare a cuocere. Portare a tavola lo stufato ben caldo. Tra l’altro è possibile conservare questo piatto in frigorifero solo per un giorno e non va assolutamente congelato.

Lettura consigliata

Come preparare dei golosi brownies al burro di arachidi in soli 30 minuti