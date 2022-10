È importante sapere la differenza tra merluzzo, baccalà e stoccafisso in cucina

Il merluzzo è uno dei pesci preferiti sulle tavole degli italiani. Grazie anche alle sue proprietà nutrizionali, visto che 100 g di prodotto crudo hanno circa 82 calorie. Il merluzzo ha anche diversi benefici per il corpo umano. Per chi ha problemi cardiovascolari, il merluzzo apporta il potassio, in questo modo terrebbe sotto controllo pressione e frequenza cardiaca. Fornisce anche proteine di qualità elevata, oltre che vitamina D e fosforo. Così come vitamine del gruppo B.

È più pregiato il baccalà o lo stoccafisso? Ecco la risposta

Del resto, i pesci sono veramente nostri alleati. E ce ne sono anche alcuni che costano 5 volte meno di quelli pregiati, ma sono comunque ottime fonti di proteine e vitamine. Ritornando al merluzzo, per qualcuno potrebbe esserci della confusione. Ci sono ricette con il merluzzo, altre con il baccalà, per non parlare dello stoccafisso. Chi mangia, ad esempio, lo stoccafisso alla livornese o un buon piatto di baccalà in umido. Per non parlare del merluzzo, come la versione gratinata.

Ed è importante sapere la differenza tra merluzzo, baccalà e stoccafisso. Insomma, ci sembra di essere alle prese con tre pesci differenti. Sarà proprio così? In realtà, no. Stiamo parlando di versioni diverse dello stesso prodotto. Ovvero del merluzzo. Tutto parte da lui. Il baccalà non è altro che il merluzzo, ma salato. Lo stoccafisso, invece, è sempre merluzzo, ma essiccato all’aria.

Qual è il costo di stoccafisso e baccalà, oltre che del merluzzo, è importante saperlo per risparmiare

Ovviamente, sulla base di queste differenze, va da sé che ci saranno diverse ricette proprio per esaltare le caratteristiche di queste “versioni” di merluzzo. Attenzione, però, anche al portafoglio, perché lo stoccafisso, proprio per il suo tipo di conservazione, costerà più del baccalà.

E se il merluzzo fresco si pesca, generalmente, da dicembre a marzo, nella versione essiccata o salata lo possiamo trovare tutto l’anno. Insomma, ogni giorno potremmo portare in tavola questa prelibatezza che fa anche bene alla nostra salute.

È importante sapere la differenza tra questi tipi di merluzzo e come cucinarli

Ci sono varie ricette che riguardano il merluzzo, anche nella versione baccalà o stoccafisso. Ad esempio, potremmo fare un buon merluzzo alla livornese. In una padella dovremo versare dell’olio, aggiungendo 2 spicchi di aglio puliti. Dovremo quindi farli dorare. Mettiamo poi 800 g di merluzzo surgelato, in filetti, nella padella, facendoli andare a fuoco basso. Saliamo, pepiamo e aggiungiamo capperi sciacquati, prezzemolo tritato, olive nere snocciolate. Quando il merluzzo si sarà completamente scongelato sul fuoco è il momento di versare del vino bianco (circa mezzo bicchiere). Facciamo evaporare il tutto e aggiungiamo dei pomodori ramati cuocendo per circa 10 minuti. Quindi, serviamo.

