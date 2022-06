Negli ultimi due anni l’andamento di Mittel è stato regolarissimo con un’alternanza di massimi e minimi ben confinati all’interno del range 1,29 euro – 1,75 euro. Guardando a questo andamento possiamo dire che su Mittel potrebbero presto crearsi le condizioni per un’inversione rialzista. Ma cosa potrebbe succedere se gli estremi di questo intervallo dovessero essere rotti in chiusura di settimana?

Al rialzo il titolo potrebbe spingersi verso la massima estensione della proiezione rialzista in area 2,63 euro. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero andare a raggiungere la massima estensione della proiezione ribassista in corso in area 0,96 euro.

Monitorare, quindi, con attenzione in chiusura settimanale i livelli di prezzo precedentemente indicati.

La valutazione del titolo Mittel

Dal punto di vista della valutazione non possiamo dire molto. Non ci sono, infatti, analisti che coprono il titolo. Inoltre, l’unico indicatore che esprime ottimismo sul titolo è quello relativo al Price to Book ratio. In questo caso, Mittel risulta essere fortemente sottovalutata con un PB pari a 0,5 da confrontare con la media del settore pari a 1,3 per una sottovalutazione di oltre il 50%.

Un altro indicatore, che rappresenta un ottimo biglietto da visita per il titolo, è rappresentato dall’indice di liquidità. Nel caso specifico di Mittel, l’indice di liquidità è superiore a 1, mostrando un ottimo stato di salute della situazione finanziaria.

Il rapporto prezzo/utili (PE), invece, è in linea con il valore medio del settore di riferimento.

Nel valutare questo titolo azionario non si può non tenere conto del fatto che negli ultimi cinque anni Mittel ha sempre avuto una performance inferiore alla media del settore di riferimento. Se restringiamo, poi, la nostra analisi all’ultimo anno ci accorgiamo che le azioni Mittel hanno fatto peggio di tutti i suoi competitors fatta eccezione per Banca Carige. Tuttavia le cose sembrano andare un po’ meglio se si guarda l’andamento della performance da inizio anno.

Su Mittel potrebbero presto crearsi le condizioni per un’inversione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 15 giugno a quota 1,295 euro, in ribasso dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Modifica della tendenza in corso per i mercati azionari? I livelli da monitorare