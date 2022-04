Dopo una discesa che va avanti dal giugno 2021, e che abbiamo seguito dall’inizio con le nostre proiezioni, questo potrebbe essere il momento buono per vedere le azioni Mittel partire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni di Mittel hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 1,29 euro ponendo le basi per una possibile inversione rialzista.

Le attese per le prossime settimane, quindi, potrebbero riassumersi in due scenari. Ognuno dei quali potrebbe prendere forza al superamento di determinati livelli chiavi.

Guardiamo lo scenario che prevede una continuazione del ribasso. La sua forza potrebbe aumentare a dismisura nel momento in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 1,29 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare verso la massima estensione ribassista in area 0,96 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti, invece, potrebbero determinare un’inversione della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,476 euro. In questo caso il titolo Mittel potrebbe dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 1,76 euro. Alla rottura di questo livello, poi, il titolo potrebbe portarsi verso il secondo obiettivo più probabile collocato in area 2,22 euro. Da notare che Mittel non vede questi livelli dal 2012. Infine la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 2,76 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo presenta interessanti margini di apprezzamento al rialzo.

La valutazione del titolo Mittel

Dal punto di vista della valutazione non possiamo dire molto. Non ci sono, infatti, analisti che coprono il titolo. Inoltre l’unico indicatore che esprime ottimismo sul titolo è quello relativo al Price to Book ratio. In questo caso Mittel risulta essere fortemente sottovalutata con un PB pari a 0,5 da confrontare con la media del settore pari a 1,6 per una sottovalutazione di oltre il 50%.

Un altro indicatore che rappresenta un ottimo biglietto da visita per il titolo è rappresentato dall’indice di liquidità. Nel caso specifico di Mittel, sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo sono superiori a 2 mostrando un ottimo stato di salute della situazione finanziaria.

Il rapporto prezzo/utili (PE), invece, è in linea con il valore medio del settore di riferimento.

Questo potrebbe essere il momento buono per vedere le azioni Mittel partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 12 aprile a quota 1,355 euro in ribasso dello 0,73 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale