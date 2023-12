Su cosa investire nel 2024 secondo BlackRock

Blackrock è un gestore americano di investimenti e servizi finanziari. Scopriamo su che cosa sarebbe opportuno investire nel 2024 secondo i suoi analisti.

Ti stai chiedendo su cosa investire nel 2024? Come abbiamo visto, ci sono diverse opzioni. C’è chi consiglia di investire in beni rifugio, ottimi in momenti di elevata inflazione, chi in investimenti corporate e chi in determinate azioni, come quelle americane. Chi investe sa bene che è molto importante vagliare più opzioni, dal momento in cui è essenziale diversificare i propri investimenti per massimizzare i rendimenti e allo stesso tempo ridurre il rischio di perdere soldi.

Su cosa investire nel 2024 per gli analisti di BlackRock?

In questo momento, BlackRock sembra prediligere il mercato giapponese, anche in merito alle azioni, nonostante il rischio di un inasprimento delle politiche monetarie. È meno ottimista su quelli europei e americani, sebbene sottolinei la presenza di alcuni titoli finanziari europei fortemente capitalizzati e con un prezzo che potrebbe rivelarsi interessante nello scenario attuale, caratterizzato da elevati tassi di interesse. Tra i titoli obbligazionari americani, BlackRock predilige quelli a breve termine e resta neutrale su quelli a lungo termine.

In merito ai Paesi emergenti, dichiara di preferire i bond in valuta forte a causa dei rendimenti più elevati. Quindi, ecco su cosa potrebbe essere opportuno investire nell’anno che verrà. Scopriamo adesso quali potrebbero essere i fattori che influenzeranno i mercati nel 2024 e negli anni seguenti.

I mega trend che muoveranno l’economia nei prossimi anni

Blackrock sottolinea che nel 2024 ci saranno alcuni fattori che influenzeranno i mercati, alcuni dei quali già di vitale importanza nel 2023: la crescita del settore delle intelligenze artificiali, la contrazione della forza lavoro, la frammentazione geopolitica, la transizione energetica, la riconfigurazione delle catene d’approvvigionamento globali nonché l’evoluzione del mercato.

Sono dei veri e propri mega trend che, per gli analisti del noto gestore americano, potrebbero anche mantenere l’inflazione su livelli elevati, con tutte le conseguenze del caso, come quelle legate ai tassi di interesse.

