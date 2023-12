ENI, Saras e Tenaris cosa faranno nei prossimi mesi? Ecco quali sono le previsioni attuali degli analisti

Dopo il forte rialzo dall’anno 2020 al 2022 del petrolio, i prezzi nell’ultimo anno sono scesi da area 94 agli attuali 71 dollari (riferimento crude oil). Le previsioni degli addetti ai lavori per il prossimo anno sono abbastanza contrastate. Dal punto di vista grafico, secondo il principio della tendenza definito dall’analisi tecnica classica, il supporto che deve reggeere su base trimestrale è quello di 67,17 dollari. ENI, Saras e Tenaris cosa faranno nei prossimi mesi? Sono tre società quotate a Piazza Affari che operano direttamente o indirettamente nel settore petrolifero.

Come si valutano le aziende

Innazitutto c’è subito da affermare che l’analisi fondamentale non è una scienza esatta e quindi ogni previsione non solo può essere cambiata ma può essere anche sbagliata e si possono prendere delle cantonate. Le variabili in gioco sono così tante che quello che potrebbe sembrare valido oggi, domani potrebbe non esserlo più. Solitamente gli addetti ai lavori vanno a spulciare nelle voci di bilancio i fatturati, i costi, gli utili degli ultimi 4/5 anni e le prospettive future. Dopo aver fatto questo esprimono la loro raccomandazione che può essere Buy, Sell oppure Hold, in alcuni casi Accumulate.

Un principio importante che tutti dovrebbero conoscere è che si dovrebbe stare lontani da società i cui debiti sono superiori ai fatturati. In alcuni casi potrebbero essere anche vicine a un dissesto.

ENI, Saras e Tenaris cosa faranno nei prossimi mesi?

ENI, prezzo degli ultimi giorni intorno ai 15 euro per azione. Giudizio (24 analisti) Accumulate e target a 17,48 con una sottovalutazione rispetto ai prezzi attuali intorno al 17%.

Saras, prezzo degli ultimi giorni intorno a 1,60 euro per azione. Giudizio (24 analisti) Accumulate e target a 11,538 con una sottovalutazione rispetto ai prezzi attuali intorno al 17%.

Tenaris, prezzo degli ultimi giorni intorno ai 17 euro per azione. Giudizio (11 analisti) Accumulate e target a 20,27 con una sopravvalutazione rispetto ai prezzi attuali intorno al 5%.

Lettura consigliata

3 delle migliori azioni ad alto dividendo per il 2024 secondo Wolfe Research