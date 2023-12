Gli errori da non fare sui mercati nei prossimi giorni-Foto da pixabay.com

La finanza comportamentale è forse più importante dello studio dei grafici di Borsa. A volte, anzi spesso, molti iniziano a seguire la tendenza dei prezzi per poi abbandonare questa strada e indirizzarsi verso una giungla di disperazione. Cosa significa? Iniziano a “tradare e seguire le dinamiche dei mercati con la pancia, con l’umore, con le sensazioni!”. Mai cosa fu più sbagliata e che porta i traders a polverizzare molto spesso i loro risparmi. Quindi, attenzione a tenere a freno la mente e soprattutto ad agire senza criteri di diversificazione e money management. Non operare mai sovraesposti economicamente, senza stop loss e soprattutto seguire sempre un percorso definito a priori: dove entrare, dove uscire dalla posizione e dove cambiare strategia operativa. Forti di queste considerazioni ora andremo a vedere gli errori da non fare sui mercati nei prossimi giorni.

La tendenza settimanale e mensile

Alle ore 17:23 della seduta di contrattazione del giorno 21 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.960

Eurostoxx Future

4.560

Ftse Mib Future

30.455

S&P500

4.733,10.

Ci sono dei modi per analizzare la tendenza dei grafici e questi vengono dettati dall’analisi tecnica classica. Fino a quando un grafico segnerà minimi e massimi crescenti la tendenza rimarrà rialzista. Fino a quando segnerà minimi e massimi decrescenti questa rimarrà ribassista.

Occhio a questi livelli

Siamo nel primo caso dopo che nel mese di ottobre alla scadenza del nostro setup nero annuale del giorno 30, è partito un rialzo molto robusto. Negli ultimi giorni abbiamo toccato dei livelli dinamici molto importanti, e da essi sono inziate delle prese di beneficio, ma quello che conterà da ora in poi saranno le chiusure di questa settimana e il mantenimento al rialzo dei seguenti valori di supporto:

Dax Future

16.579

Eurostoxx Future

4.439

Ftse Mib Future

30.078

S&P500

4.533.

La tendenza di lungo termine fondo rimane rialzista e potrebbe essere messa in discussione solo da chiusure del mese di gennaio sotto determinati livelli. Attenzione comunque quali sono gli errori da non fare sui mercati nei prossimi giorni. Frattanto il segnale di ieri non è rialzista di breve termine. Inizia un ritracciamento? Presupponiamo più una fase laterale rialzista fino alla fine dell’anno. Vedremo se oggi verrà confermato o meno.

