5 titoli da tenere d’occhio nel 2024 secondo Ethenea

Stai per investire sul mercato azionario? Ecco i titoli che potresti considerare di aggiungere al tuo portafoglio secondo Ethenea, una società di gestione fondi.

Il 2023 sta per giungere al termine e infatti numerosi analisti stanno esprimendo o hanno espresso la propria opinione in merito all’andamento dei mercati per i prossimi mesi.

Ad esempio, secondo gli analisti di Wall Street ci sono dei titoli che potrebbero conoscere una notevole ripresa nell’anno che verrà e tra questi ci sono FMC, ResMed e Solaredge Technologies Inc. Wolfe Researche, invece, ha svelato quelle che per i suoi analisti saranno le migliori azioni ad alto dividendo. A breve, invece, sveleremo 5 titoli da tenere d’occhio nell’anno che verrà secondo la società di gestione fondi Ethenea.

Paylocity

Una società piuttosto giovane con notevoli margini di crescita. Sta già generando profitti molto elevati e l’attuale contesto legato ai tassi di interesse, piuttosto elevati, si sta rivelando favorevole alla sua crescita.

Berkshire Hathaway

Quest’azienda legata a Warren Buffett ha seguito per oltre 60 anni una strategia di capitalizzazione che l’ha portata ad ottenere grandi risultati.

Ha una liquidità di circa 130 milioni di euro, spesso investita in buoni del Tesoro con un rendimento del 6% circa.

ResMed

Torniamo a citare anche quest’azienda presa in considerazione da altri addetti ai lavori, che si occupa di produrre e commercializzare dispositivi medici per pazienti affetti da problemi respiratori.

Per Ethenea, ResMed è un titolo dall’ottimo rapporto profilo rischio/rendimento e pertanto è da tenere d’occhio il più possibile.

Alphabet/Google

Secondo la società di gestione fondi, anche queste azioni potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti, grazie anche al fatto che Google sia in prima linea nella corsa all’intelligenza artificiale generativa e alle sue opportunità di monetizzazione.

5 titoli da tenere d’occhio nel 2024: Assa Abloy

È una delle più grandi aziende scandinave e opera producendo serrature elettromeccaniche che si aprono solo tramite tessera, scansione biometrica e codice Pin.

Vanta di una capitalizzazione di mercato di circa 23 miliardi di euro.

