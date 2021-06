Se si è alla ricerca di una appetitosa tentazione a base di verdure che sia anche irresistibile per i più piccoli, non esiste ricetta migliore che quella delle frittelle alle zucchine, carote e patate. Un piatto veloce e facile da preparare, croccante e golosissimo che ci farà fare sempre un’ottima figura. Vediamo allora assieme come preparare un gustosissimo spuntino tutto estivo pronto in soli 10 minuti.

Gli ingredienti necessari per le frittelle

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 600 gr di patate;

b) 200 gr di zucchine;

c) 200 gr di carote;

d) 2 uova;

e) 80 gr di pangrattato;

f) 40 gr di parmigiano;

g) basilico fresco;

h) olio di semi di arachidi;

i) sale;

l) pepe.

Come preparare un gustosissimo spuntino tutto estivo pronto in soli 10 minuti

Per prima cosa dovremo pelare le patate e le carote, sciacquare per bene le zucchine e assicurarsi che non rimangano residui. Una volta fatto questo, con l’aiuto di una grattugia apposita, andremo a sminuzzare tutte le verdure ed unirle in un unico contenitore.

In una ciotola a parte sbattiamo poi le uova insieme al parmigiano grattugiato e condiamo il tutto con un pizzico di sale e di pepe.

A questo punto non ci resta che unire in una terrina le verdure grattugiate, le uova precedentemente sbattute e un po’ di basilico fresco finemente sminuzzato. Andiamo infine ad aggiungere il pangrattato al nostro composto e mescoliamo con cura fino a che non avremo ottenuto una miscela omogenea.

Arrivati a questo punto dovremo versare abbondante olio per friggere in una padella antiaderente dai bordi belli alti. Non appena l’olio sarà arrivato a temperatura, versiamoci dentro il composto utilizzando un normalissimo cucchiaio da tavola e cuociamo le nostre buonissime frittelle.

Una volta che queste avranno assunto un colorito dorato potremo finalmente scolarle e disporle su un piatto con della carta assorbente, così da eliminare l’olio in eccesso. Lasciamole a riposare e scolare per circa un minuto per poi aggiustare di sale e servire calde.

Ecco allora che avremo preparato delle buonissime frittelle di verdure: uno spuntino davvero eccezionale e sempre pronto in davvero pochissimo tempo.

