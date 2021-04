Non sempre si ha la fortuna di un riposo notturno senza interruzioni e spesso ci si ritrova svegli a fissare il soffitto senza riuscire a riaddormentarsi. Il mattino seguente il sonno a intervalli potrebbe lasciare un senso di stanchezza soprattutto in chi ha bisogno di dormire a lungo. Per quanto si possa essere gufi o allodole ciascuno di noi non può fare a meno di un determinato numero di ore di sonno. Al di là delle abitudini e dei bisogni personali stupirà tantissimo sapere cosa significa svegliarsi tutte le notti alla stessa ora e per lo più tra le 3 e le 5.

Per migliorare la qualità del sonno conviene mettersi a letto ed alzarsi più o meno alla stessa ora affinché si crei una routine dei ritmi circadiani. E potrà essere utile, a tal proposito, imparare “5 semplici tecniche per addormentarsi in pochi minuti”. Quel che invece resta un mistero è il motivo per cui all’improvviso il sonno si interrompa senza che intervenga un rumore o qualcos’altro a disturbarci. E di sicuro stupirà tantissimo sapere cosa significa svegliarsi tutte le notti alla stessa ora e per lo più tra le 3 e le 5. Le risposte più convincenti giungono dalla medicina cinese secondo cui in ogni corpo opera un’energia in grado di rivelare molto.

Secondo le teorie della tradizione medica cinese, l’interruzione del sonno dipende dalla presenza di squilibri tra corpo e spirito. In particolare, esiste uno specifico orologio che regola il flusso dell’energia Qi nei 12 meridiani nel corso dell’intera giornata. Se tale energia cessa di fluire viene meno anche l’armonia Yin-Yang, rivelando la presenza di una compromissione della condizione psicofisica. A seconda dell’ora in cui il sonno si interrompe è possibile capire e individuare non solo il problema di salute in corso ma anche l’organo direttamente coinvolto.

Chi si sveglia sempre alle 3 potrebbe avere disturbi al fegato che è l’organo che ha il compito di secernere bile. Con ogni probabilità svegliarsi sempre alle 3 indica la presenza di rancori e risentimento nei riguardi di persone più o meno care. Se invece il sonno si interrompe poco prima delle 5 conviene verificare che non vi siano problemi respiratori come tosse, congestione e accumulo di muchi.

Ciò perché orientativamente fra le 3 e le 5 avviene la rigenerazione dei polmoni che peraltro sono in relazione con due specifiche emozioni. Si tratta in particolare di stati emotivi come la sofferenza e la tristezza che sarebbe meglio accogliere anche durante le ore diurne. Lasciar fluire le proprie emozioni dandone cittadinanza significa infatti prendere visione dei disagi che nascondono. Ecco perché stupirà tantissimo sapere cosa significa svegliarsi tutte le notti alla stessa ora e per lo più tra le 3 e le 5 e come intervenire.