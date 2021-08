Il conflitto in una relazione significativa e importante è inevitabile. Non esistono due esseri umani che abbiano lo stesso approccio alla vita. Ciascuno di noi ha una storia unica che è la combinazione delle proprie esperienze e del proprio modo di pensare. Per questa ragione, le coppie possono trovarsi in disaccordo e semplici discussioni possono degenerare in litigi, compromettendo la relazione interpersonale.

Ma invece di considerare le discussioni una cosa negativa, il conflitto di coppia può essere salutare. È infatti un’opportunità per conoscere meglio il proprio partner e capire come migliorare il rapporto. Quindi, non litigare o arrabbiarsi, anche se sono questi i 5 segnali di una relazione ormai alla fine, compromessa e difficilmente recuperabile se non realmente motivati.

Quando in una discussione insistiamo ad avere ragione

È difficile riconoscere di aver sbagliato, ma in una relazione va fatto. Le questioni importanti possono essere discusse, ma in modo maturo, senza alzare la voce e gridando parole non sentite. Abbiamo già visto come sdrammatizzare una lite con il partner. La necessità di avere ragione in una discussione crea divisioni e può portare col tempo a dei risentimenti.

Figli si, figli no

Succede a volte che in un primo momento si desiderava allargare la famiglia, poi qualcosa è cambiato. Molti temono che i figli intralcino un percorso di carriera. Altri rinunciano per problemi di fertilità. Quale che sia la ragione, se non si è sulla stessa linea d’onda circa l’avere figli, questo porterà al risentimento.

Mancanza di intimità

La mancanza di intimità può essere un ostacolo difficile da superare. Potrebbe anche essere il risultato di ansia, depressione o una condizione medica fisica. Ma senza contatto fisico potremmo creare una sensazione di rifiuto, che potrebbe portare a insicurezza e risentimento.

Litigi per la famiglia

Inevitabilmente, quando costruiamo una relazione importante con una persona, entriamo in contatto con la sua famiglia. Se il nostro partner dovesse non sopportare la nostra famiglia o viceversa, l’altro potrebbe sviluppare del risentimento. Si puo’ parlare delle rispettive famiglie, ma sempre con riguardo e rispetto.

Litigi per i soldi

Le finanze sono una questione delicata. Quando non riusciamo a metterci d’accordo su come risparmiare o spendere soldi, stiamo entrando in un territorio pericoloso. Le decisioni vanno prese insieme, certamente. Ma se qualcuno è più bravo dell’altro con i soldi si può sempre giungere ad un accordo: uno potrebbe decidere il budget e l’altro come spenderlo.

Sono questi i 5 segnali di una relazione ormai alla fine

Alla base di ogni relazione è il rispetto verso il proprio partner. Spesso, nel litigio, si tende a colpevolizzare l’altra persona. Criticare il partner è uno dei modi più veloci per creare un divario irreparabile nel rapporto. Nessuno ascolta più l’altro e le vere ragioni del litigio rimangono irrisolte. Abbiamo visto alcuni dei segnali di una relazione compromessa. Questo non significa che non ci sia ancora spazio per recuperare il rapporto. Molto dipende dai sentimenti che realmente proviamo.

