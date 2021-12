Sul finire dell’anno, tante sono le speranze per l’anno che verrà. Che ci si creda o no, è sempre divertente affidarsi all’oroscopo per sapere cosa hanno in serbo i pianeti per il prossimo 2022.

Sembrerebbe arrivare non la solita fortuna ma una marea di soldi e benessere che sarà la svolta per 2 insospettabili segni zodiacali.

Inoltre mancano ancora pochi giorni alla fine dell’anno e sono in tanti a chiedersi cosa regalerà la notte più attesa del 2021. A quanto pare sarà una fine d’anno spumeggiante e unica per questo segno zodiacale che spalancherà le porte a ricchezza e amore.

In particolare sembra che l’ultima sera dell’anno la fortuna possa baciare proprio il segno del Capricorno. È la notte in cui si ripensa a tutto quello che è stato, in cui si mescolano ricordi e speranze per il futuro. È la notte di capitoli che si chiudono, di promesse a sè stessi, a chi si ama e di tanti buoni propositi per il futuro. Sembra proprio che a chiudere l’anno in maniera davvero stellare siano proprio i nati sotto il segno del Capricorno sia sotto il profilo amoroso che lavorativo.

Sarà una fine d’anno spumeggiante e unica per questo segno zodiacale che spalancherà le porte a ricchezza e amore

Pertanto a quanto pare la congiunzione astrale dei pianeti è particolarmente propizia per il Capricorno. In particolare per la serata più brillante e frizzante dell’ultimo giorno dell’anno. Questo segno, piuttosto introverso e riservato, è uno dei segni più resistenti alle avversità. Si contraddistingue per la pazienza, l’ambizione e il realismo. Quest’ultima caratteristica, talvolta, lo porta ad essere anche un po’ pessimista. Ebbene, l’ultimo giorno dell’anno infonderà tanto ottimismo nei nati sotto il segno del Capricorno grazie all’influsso positivo dei pianeti. Infatti saranno ben quattro i pianeti nel segno del Capricorno, ovvero Sole, Marte, Venere e Mercurio. Pertanto, con la fine dell’anno riusciranno a portare a casa tantissime soddisfazioni in campo professionale e a stringere rapporti di collaborazione molto proficui.

Queste nuove collaborazioni saranno in grado anche di portare notevoli entrate. Il 2021 si concluderà con bellissime sorprese anche in amore. Si metterà da parte quell’aspetto serioso e razionale, tipico del Capricorno, per lasciare il posto alle passioni e alle emozioni. La notte di Capodanno, pertanto, travolgerà il Capricorno di inebriante passione facendogli vivere emozioni uniche.

Approfondimento

Una pioggia di denaro e fortuna per chi ha queste piante bellissime da far invidia