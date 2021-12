Ecco l’irresistibile variante natalizia del tiramisù che sta spopolando nelle case degli italiani

Natale, si sa, è il periiodo delle cene in famiglia e dei momenti con le persone più care. In molti di noi amano preparare dei piatti deliziosi da offrire agli invitati nelle lunghe abbuffate.

Sulle tavole degli italiani non possono mancare in questi giorni arrosti, lenticchie e pandori. È difficile pensare a un dolce più tradizionale del classico pandoro, eppure è possibile renderlo ancora più delizioso se seguiremo questa ricetta.

Oggi vedremo proprio come unire due capisaldi della tradizione culinaria italiana per ottenere un dessert dolcissimo ed irresistibile. Ecco, infatti, l’irresistibile variante natalizia del tiramisù che sta spopolando nelle case degli italiani. Scopriamo di cosa si tratta.

Pochi ingredienti per un gusto incredibile

Oggi vedremo come realizzare a casa nostra in pochi passaggi l’irresistibile pandoramisù, dolce sempre più amato dagli italiani per il suo gusto unico e la sua forma meravigliosa. Dovremo seguire la ricetta del tiramisù ma al posto dei savoiardi useremo le fette di pandoro.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

500 g di mascarpone;

un pandoro intero;

cacao amaro q.b. ;

150 g di zucchero;

6 uova fresche;

mezzo litro di caffè;

zucchero a velo q.b.

La ricetta base prevede un pandoro classico, ma se vogliamo rendere il nostro dolce ancora più gustoso, possiamo sceglierne uno con le gocce di cioccolato.

Come sempre dobbiamo iniziare a realizzare la crema al mascarpone. Montiamo a neve gli albumi per poi unirli ai tuorli, allo zucchero e al mascarpone. Se è di nostro gusto possiamo aggiungere un goccio di marsala, per rendere la cremina ancora più golosa.

Ora procuriamo una teglia quadrata in cui andremo a disporre le fette di pandoro. Tagliamo il pandoro longitudinalmente in modo da creare delle stelle di dimensione crescente.

Iniziamo inzuppando nel caffè una fetta, poi la posizioniamo nella teglia e la ricopriamo con la crema. Dobbiamo stendere la crema lungo tutta la superficie della fetta in maniera che si impregni bene.

Continuiamo a disporre le fette alternandole alla crema, fino ad esaurire le fette di panettone. Ora possiamo lasciare in frigo per un’oretta, in modo che il dolce si compatti.

Il nostro pandoramisù è pronto per essere servito, non ci resta che spolverare un po’ di zucchero a velo. Se vogliamo ottenere un effetto ancora più strabiliante, possiamo decorare la nostra creazione con della pasta di zucchero o dei glitter alimentari.

