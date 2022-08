Settembre è il mese perfetto per partire. Le temperature si fanno più miti e quasi ovunque le giornate di caldo afoso diventano sempre meno frequenti. Quasi tutti gli italiani possono andare in vacanza ad agosto, perché la maggior parte degli uffici e delle aziende chiude proprio in quelle settimane. Inoltre, in questo mese potremo visitare le città d’arte più belle senza vedere orde di turisti affollarsi attorno a monumenti e punti di interesse. Insomma, sono moltissimi i vantaggi per chi parte a settembre tra cui la possibilità di risparmiare sul costo di voli e hotel. Proprio per questi motivi, oggi vogliamo suggerire una meta bellissima che si trova in Sicilia e che ha moltissimo da offrirci.

Una città dalla doppia anima

Nella Sicilia Sud-Orientale sorge Ragusa, una splendida città d’arte ricca di storia e fascino. Anche detta “la città dei ponti”, Ragusa è un posto dalla storia incredibile e che merita assolutamente una visita. Devastata dal terremoto del 1693, questa città è divisa in due parti: la città vecchia o Ibla e quella Superiore. Ad oggi, Ragusa è una città dal doppio volto poiché le 2 parti furono unificate nel 1927.

Stupenda città d’arte da visitare a settembre in un weekend spendendo pochissimo

A Ragusa ci sono moltissime chiese stupende da visitare. Una tra le più caratteristiche è la Chiesa di Santa Maria dell’Itria, conosciuta per la sua spettacolare cupola blu. Questa chiesa barocca si trova in una posizione molto suggestiva dalla quale possiamo godere di un panorama fantastico. Costruita alla fine del XIV secolo, la chiesa possiede 3 navate, colonne di pietra bianca e splendidi affreschi.

Un’altra chiesa imperdibile è il Duomo di San Giorgio. Questo edificio si erge su una scalinata delimitata da una cancellata in ferro. Il Duomo è uno splendido esempio di Barocco siciliano e si presenta con una facciata a torre. Inoltre, al suo interno è presente un ciclo di affreschi che raffigura la vita di San Giorgio.

Giardino Ibleo e Museo Archeologico

Nella città vecchia si trova un incantevole parco pubblico perfetto per rilassarsi e rigenerarsi. Realizzato nel 1858, questo parco ospita una flora ricchissima e moltissime specie esotiche e mediterranee. All’interno del parco troveremo anche 3 chiese, caratteristica che rende questo luogo unico al Mondo.

Nella parte Superiore della città invece troviamo il Museo Archeologico che conserva oltre 5000 reperti. Il museo è diviso in 6 sezioni in cui potremo ammirare in ordine cronologico reperti provenienti da necropoli arcaiche e da Camarina. Il costo intero del biglietto è di circa 4 euro.

Un punto panoramico imperdibile e le spiagge

Ragusa è una stupenda città d’arte da visitare a settembre in un weekend e per ammirarla dall’alto consigliamo la scalinata di Santa Maria delle scale. La chiesa si trova in cima a 340 gradini che uniscono la città superiore a quella vecchia. Da qui godremo di una vista mozzafiato sulla città vedendo il centro con tutti i suoi vicoli.

Per concludere possiamo fare un salto nella vicina frazione di Marina di Ragusa. Qui ci sono spiagge stupende di sabbia bianca, fine e dai fondali bassi. Le sue spiagge libere ed attrezzate sono perfette per ogni esigenza.

