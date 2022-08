Siamo ormai nella seconda metà di agosto e molti di noi stanno ancora aspettando di poter partire per le vacanze. Tante persone scelgono settembre per le vacanze, perché ci permette di risparmiare e di godere ancora di un clima piacevolmente estivo. Inoltre, passato agosto il caldo si fa meno intenso e spiagge e città sono molto meno affollate rispetto alle settimane precedenti. Insomma, aspettare settembre per le ferie può avere i suoi vantaggi. Tantissime persone non amano pianificare con largo anticipo e spesso decidono all’ultimo minuto la meta ideale. Oggi vogliamo suggerire una destinazione bellissima che si trova nel sud Italia e che ha moltissimo da offrire.

L’isola che non c’è

Non è solo il titolo di una canzone di Edoardo Bennato, perché il luogo di cui parleremo oggi ha un nome che trae in inganno. Si chiama Isola di Capo Rizzuto e si trova in Calabria, in provincia di Crotone. Tuttavia, non si tratta di un’isola, bensì di un borgo costiero dalla bellezza indescrivibile. Conosciuto soprattutto per le sue spiagge, questo posto possiede moltissimi altri punti d’interesse tutti da scoprire.

Il borgo della Calabria in cui spendere poco per una vacanza al mare a settembre

Isola di Capo Rizzuto possiede un centro storico ben curato e grazioso. Il simbolo del borgo è il Castello Aragonese che si trova nella frazione di Le Castella. Edificato intorno al XIII secolo, questa struttura aveva un solo scopo difensivo. Una delle caratteristiche che rende questa struttura così affascinante è la posizione in cui sorge. Il Castello Aragonese si trova su un isolotto che possiamo raggiungere a piedi soltanto quando non c’è l’alta marea.

Un altro simbolo importante della cittadina è la sua Torre Vecchia, risalente alla fine del XIV secolo e costruita in forma cilindrica. Si trova su un promontorio e una volta giunti qui potremo ammirare un panorama davvero mozzafiato.

Le spiagge amate dalle famiglie

Isola di Capo Rizzuto è il borgo della Calabria in cui spendere poco per un’estate indimenticabile. Questo luogo è molto amato dalle famiglie con bambini, perché troveremo spiagge magnifiche adatte ad ogni esigenza. Le spiagge rocciose e sabbiose si alternano regalando ai turisti colori davvero splendidi.

Tra le più belle e frequentate c’è senza dubbio la spiaggia Le Cannella che affaccia sul Mar Ionio pulito e cristallino. Qui la sabbia ha colori particolari che vanno dal dorato al rosa. Incorniciata dagli scogli e dalla macchia mediterranea, questa spiaggia possiede fondali bassi e sabbiosi.

Un’altra spiaggia incantevole è quella Dei Gigli, una piccola caletta di sabbia morbida e dorata. Il suo nome deriva dal fatto che qui crescono spontaneamente degli splendidi e profumati gigli marini.

Perché scegliere questo posto

Questo borgo calabrese a settembre ci permette di risparmiare perché possiamo trovare strutture e hotel a partire da 50 euro per notte. Possiamo raggiungere questa meta con voli per l’aeroporto di Crotone, oppure per Lamezia Terme, approfittando di offerte e tariffe convenienti per il mese di settembre.

