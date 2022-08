L’anima gemella viene definita come il partner perfetto: colui e colei con cui condividere la vita. Ebbene anche la scienza si è occupata dell’anima gemella e diverse ricerche universitarie hanno rilevato buone nuove, ma solo per alcuni. In questo articolo vedremo di cosa si tratta.

Probabilità ed età per trovare l’anima gemella secondo la scienza e l’oroscopo

Dapprima una premessa: lo studio si riferisce alla realtà del Regno Unito del 2017 e prende in considerazione 47 milioni di britannici adulti. I ricercatori e matematici dell’Università di Bath hanno preso in considerazione ben 18 fattori come la zona geografica, l’età o lo stato civile. Le notizie non sono così positive perché la stima matematica media è di 1 probabilità su 562 di incontrare la nostra anima gemella. Le notizie buone ci sono comunque.

Cosa fare per trovare l’anima gemella

La matematica che ha presentato la ricerca ai media, Rachel Riley, una sorta di scienziata-star d’Oltremanica, ha da subito precisato che questa probabilità va riferita a chi non è attivo nella ricerca. Insomma in parole povere se aspettiamo che il principe azzurro o la moglie ideale ci si palesi dinnanzi come nelle fiabe possiamo tanto aspettarli.

Gli scienziati hanno rilevato come essere proattivi nella ricerca potrebbe aiutarci ad incrementare le probabilità del magico incontro. Infatti, coloro che, dopo il lavoro, accettano di andare a bere la classica birretta con i colleghi incrementerebbero del 16 % le possibilità di imbattersi nel partner ideale. Andare in palestra e colloquiare con il vicino di spinning o di tapis roulant potrebbe valerci un bel 15% in più di probabilità amorose. Inoltre coltivare i nostri hobby o le attività che ci piacciono aumenterebbe di un altro 11% la quota delle possibilità di trovare il partner dei sogni.

Quando si incontra la persona giusta?

Per quanto concerne l’età in cui si potrebbe incontrare più facilmente l’anima gemella, secondo ricercatori inglesi questa sarebbe quella compresa fra i 65 ed i 74 anni. I più maligni hanno commentato questo dato ipotizzando un drastico calo delle aspettative sulle qualità del partner dei sogni. I giovani fra i 18 ed i 24 anni, invece si dovrebbero accontentare di una probabilità su 1.024 contro quella di 1 su 304 degli over 65. Potremmo definirlo un vero terno al lotto.

Secondo l’oroscopo quando i segni zodiacali incontrano l’anima gemella

Abbandoniamo la scienza Statistica e diamo uno sguardo a cosa ci dicono gli astrologi per vedere se almeno l’oroscopo ci conforta dai tristi dati matematici. Secondo gli astri, le cose andrebbero decisamente meglio e l’età a cui sarebbe possibile l’incontro della vita è decisamente più bassa. Fra i segni più precoci troviamo:

lo Scorpione ed il Cancro, che già prima della maggior età potrebbe trovare il compagno/a della vita;

il Toro, Pesci, Acquario, Bilancia e Gemelli che incontrerebbero la propria metà dai 18 ai 20 anni. In questo periodo potrebbero sfruttare l’arrivo di Marte in Gemelli ad esempio.

I segni che invece ci potrebbero mettere qualche annetto in più per incontrare o riconoscere la propria anima gemella e formare una coppia sarebbero:

il Capricorno;

il Leone;

l’Ariete;

il Sagittario.

Che potrebbero attendere i 28/32 anni per il proprio/a predestinato/a.

Un caso a parte è rappresentato dalla Vergine che potrebbe non riconoscere di aver incontrato l’anima gemella che idealizza fortemente. In realtà sanno creare legami solidi che durano una vita, però.

Queste erano probabilità ed età per trovare l’anima gemella secondo la scienza e l’oroscopo.

