La pelle del nostro viso è il nostro bigliettino da visita ed è molto importante prendersene cura tutti i giorni. Specialmente nei cambi di stagione lo stress termico a cui viene sottoposta richiede tutta la nostra attenzione. Ma basta seguire qualche piccolo consiglio per avere un incarnato radioso.

La cura quotidiana

Innanzitutto è fondamentale pulire la pelle mattina e sera con un detergente delicato idratandola subito dopo. Nessun tipo di pelle può fare a meno dell’idratazione, neanche quella più giovane. Per questa ragione bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Specialmente in questo periodo in cui andiamo incontro alla bella stagione e passiamo più tempo all’aperto è necessario mettere sempre una protezione solare, il sole rovina la pelle anche se coperto dalle nuvole. Altro alleato di bellezza è il sonno. La pelle si rigenera durante la notte per questa ragione è importante cercare di dormire almeno 8 ore al giorno.

Infine, almeno una volta a settimana è necessario fare una maschera.

Ma come avere una pelle radiosa curandola con quello che si ha nel frigorifero

Come avere una pelle radiosa curandola con quello che si ha nel frigorifero. Le maschere

Ecco due ricette di maschere 100% naturali per pelli grasse o secche.

Per pelli grasse:

a) 1 banana matura;

b) 1 cucchiaio di miele;

c) 1/2 limone.

Schiacciare la banana in modo da ottenere una poltiglia, aggiungere il miele fino ad ottenere un composto omogeneo e completa con qualche goccia di limone. Mettere in posa sul viso per 15/20 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua fredda.

Per pelli secche:

a) 1 tuorlo d’uovo;

b) 1 cucchiaio di olio di oliva;

c) 1 cucchiaio di miele.

Mescolare il miele con l’olio di oliva in modo da rendere il miele più morbido. Aggiungere il tuorlo dell’uovo creando una sorta di mousse. Applicare sul viso umido e lasciala per circa 15/20 minuti. Risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.

Il risultato sarà una pelle splendente a fronte di una spesa di pochi euro.