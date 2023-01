Il 2023 non inizia in maniera eccellente per l’euro contro il dollaro, ma nelle difficoltà ha avuto la possibilità di dimostrare tutta la sua forza. A questo punto se il rialzo dovesse continuare sarebbero possibili straordinarie vacanze fuori Europa con l’euro super forte contro il dollaro.

Lo scenario macro sul cambio euro dollaro

In un precedente articolo abbiamo tracciato il possibile scenario per il 2023. In particolare, abbiamo analizzato le variabili macroeconomiche che hanno condizionato e potranno condizionare il cambio euro dollaro.

Nel corso del 2023 i comportamenti della Federal Reserve e della BCE continueranno a condizionare l’andamento del cambio euro dollaro. Decisivo sarà l’andamento dell’inflazione.

Ci sono poi altri aspetti che potrebbero condizionare il mercato valutario e quello azionario. In primis la recrudescenza del Covid e gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina.

Straordinarie vacanze fuori Europa con l’euro super forte contro il dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 6 gennaio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0644, in rialzo dell’1,17% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso dello 0,52%.

Time frame giornaliero

Dopo una settimana molto debole, l’euro ha reagito tirando fuori gli artigli nel corso della seduta di venerdì recuperando oltre l’1%. Questa reazione potrebbe avere attenuato l’impatto negativo dell’incrocio ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura giornaliera è stata superiore sia alla media di breve che a quella di lungo.

Ecco, quindi, che il tentativo di inversione ribassista potrebbe essere già arrivato al capolinea.

Time frame settimanale

Su questo time frame la tendenza in corso è rialzista sia secondo le medie che lo SwingTrading Indicator. L’aspetto interessante, però, è quello legato alla reazione dell’euro. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere tentanto il break ribassista della media di breve (linea blu), le quotazioni hanno chiuso sopra dando un chiaro segnale di forza. Per il momento, quindi, tutto procede bene per i rialzisti.

Time frame mensile

L’ultimo trimestre ha visto un’importante accelerazione rialzista che ha portato il cambio euro dollaro a puntare l’obiettivo in area 1,1249. Ovviamente, le medie non hanno ancora incrociato al rialzo, ma se questo evento dovesse accadere, allora le quotazioni potrebbero anche ambire a raggiungere quota 1,3.

In questo caso una vacanza fuori Europa potrebbe essere più economica per i cittadini del Vecchio Continente.