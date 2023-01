Perché comprare una libreria salvaspazio quando a costo quasi zero la puoi fare da te e su misura!

Ogni casa ha oggetti che non si sa dove mettere, per riportare ordine nelle stanze sono utili le librerie. Spesso le si acquista direttamente, ma in realtà è facilissimo anche realizzarle. Si avrà così il massimo risultato con la minima spesa. Per fare un mobile dallo stile ricercato avremo bisogno di qualche idea sfiziosa, fortunatamente abbiamo raccolto le migliori da sfruttare.

La libreria serve per riporvi i libri ma anche oggetti vari. Spesso assume la funzione di uno scaffale comodo in camera per sistemarvi borse e scarpe, ma anche in bagno per i cosmetici. Non meno lo sarà in cucina come dispensa o per conservarvi stoviglie. Quindi nel momento in cui ci apprestiamo a realizzarla col fai da te possiamo sbizzarrirci e collocarla ovunque. Nel corridoio, in soggiorno e in salotto, nonché in qualunque stanza vi siano oggetti da mettere in ordine. Sfruttando dei materiali da riciclo facilmente recuperabili possiamo farne diverse che si adattino ai vari contesti.

Perché comprare una libreria salvaspazio quando a costo quasi zero possiamo usare queste idee

Il primo suggerimento è servirsi di una scala a pioli. Preferibile una priva di sostegni di appoggio, lineare e magari in legno.

Basterà inchiodarla al muro tramite trapano. Possiamo collocarla in verticale o in orizzontale. Nel primo caso sfrutteremo come mensole i pioli, nel secondo le sbarre laterali. Valutiamo dunque la collocazione a seconda dello spessore degli oggetti da disporvi.

Un materiale prezioso dentro casa sicuramente sono bancali o pallet. Potremmo disporli in tanti modi diversi per ottenere altrettante creazioni. Possiamo infatti ancorarli al muro in verticale o appoggiarli sul pavimento in orizzontale. Si può poi tagliare con un seghetto la parete interna di legno. Queste aste si potranno forare e unire tra loro con delle cinture in cuoio da appendere a chiodi nella parete. L’effetto sarà rustico ma chic.

Qualora disponessimo di uno spazio ristretto, possiamo riempirlo con un pallet disposto lateralmente. Tramite le aperture sui bordi andremo a riempirlo con libri e altro.

Altra idea ugualmente classica può essere impiegare delle cassette della frutta di legno. Possiamo incollarle l’una sull’altra per sfruttare uno spazio in altezza. Oppure unirle affiancandole linearmente. Più carino e innovativo, laddove si disponga di pavimento e muro libero, è disporle in una prima linea ma leggermente distanziate tra loro. Nella distanza si andranno a collocare le successive cassette e si continuerà così. Si otterrà una libreria di design moderno irregolare. Possiamo quindi divertici a creare mobili originali semplicemente componendole tra loro senza farle combaciare.

Non solo cassette, scale e pallet

Col riciclo tutto prende nuova vita, basti pensare agli usi dei collant. Ebbene anche le vecchie cornici dotate di un certo spessore possono diventare delle piccole mensole da parete. Appendiamole al muro e disponiamole secondo i nostri gusti, i loro contorni conterranno vari elementi.

Se amiamo i moderni scaffali globulari invece, sarà sufficiente incollare tra loro le cassette porta documenti da ufficio, in plastica o in legno.

Quindi perché comprare una libreria salvaspazio quando a costo quasi zero possiamo crearne di comode e ricercate. Ovviamente potremo in tutti i casi colorarle per abbinarle al resto dell’arredo. Per renderle davvero deliziose passiamo una prima mano di colorante, seguita da una di tonalità diversa. Andiamo a scartavetrare in alcuni punti per far uscire il colore sottostante: avremo un effetto invecchiato, il cosiddetto decapé.