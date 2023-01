Il trucchetto rivoluzionario per non far scendere i collant che devi assolutamente conoscere

Il trucchetto rivoluzionario per non far scendere i collant-proiezionidiborsa.it

Calze che scendono continuamente e che sbucano da sotto la gonna? Diciamo addio a questo fastidioso imprevisto con un trucchetto che ci svolterà la serata

In inverno sono un must e senza di loro è impensabile indossare una gonna, un vestito o un tailleur. I collant non passano mai di moda, ci tengono al caldo e completano i nostri outfit. Ne troviamo di tutti i colori, più o meno pesanti, addirittura contenitivi o anche felpati.

Ma puntualmente ci ritroviamo a combattere con un fastidioso problema, facciamo qualche passo e cominciano a scivolare. Il cavallo si abbassa, sbuca la cucitura dalla minigonna e stiamo sempre lì a tirarceli su con movimenti improbabili. Come possiamo liberarci di questo problema che ci fa continuamente disperare? Vediamo la soluzione.

Perché le calze non stanno su e continuano a scendere?

Uno dei motivi principali è sicuramente che abbiamo sbagliato la taglia! Trovare la misura giusta potrebbe essere una vera impresa, soprattutto per alcune di noi. La tabella che troviamo sulla confezione di ogni paio di calze andrebbe sempre consultata.

Ogni Brand ha misure leggermente diverse che potrebbero cambiare in base alla composizione delle calze. Quelle in microfibra, ad esempio, sono più aderenti e possiamo optare per una taglia più piccola. Al contrario di quel che si pensa, anche delle calze piccole possono scendere e farci disperare.

Valutiamo sempre anche la dimensione delle cosce, non solo quella della vita e la nostra altezza. Magari la taglia più piccola potrebbe andarci bene in vita, ma poi essere troppo striminzita sulle cosce. Il risultato sono dei collant che non ci valorizzano e che scivolano continuamente.

Il trucchetto rivoluzionario per non far scendere i collant che ci cambierà la vita

Ma se ormai abbiamo solo quel paio di collant in casa e dobbiamo uscire? Ecco possiamo usare un trucco davvero geniale che ci eviterà di stare tutta la sera a tirarle continuamente su. Basterà indossare normalmente i collant, tirarli bene in modo che il cavallo sia nel punto giusto. A questo punto indossiamo sopra le calze uno slip e voilà, i collant non si muoveranno più.

Uno slip normale in cotone va più che bene, ma per un effetto migliore scegliamone uno a vita alta. Quelli contenitivi sono ancora più utili perché aumentano l’aderenza del collant e comprimono la pancia. Quindi, eviteremo anche che la parte superiore si arrotoli quando siamo sedute.

Se poi vogliamo evitare di avere addosso troppi indumenti, potremmo optare per le calze a compressione graduata. Utili per chi sta tanto tempo in piedi, questi collant sono estremamente aderenti e contenitivi. Una vera benedizione perché una volta indossate stanno lì ferme e non si muovono mai.

Ecco, quindi, il trucchetto rivoluzionario per non far scendere i collant che ci svolterà la vita. Così non dovremo più preoccuparci che le calze si vedano quando indossiamo gonne e vestiti. Tutti i look sono salvi e possiamo finalmente goderci la serata nel nostro outfit chic senza alcuna preoccupazione.