Ricchi di carotenoidi, vitamine, potassio, calcio, magnesio e tante altre sostanze utili per l’organismo, i carciofi tornano ad arricchire le tavole anche il primavera. Una vera ricchezza per il palato ma anche per l’organismo. Secondo molti esperti, infatti, quest’ortaggio molto amato, appartenente alla famiglia delle Asteraceae sembrerebbe proteggere da molte patologie. Ad esempio, promuoverebbe il buon funzionamento dell’intestino e ridurrebbe il rischio di cancro al colon, apportando un buon quantitativo di fibre. Aiuterebbe a mantenere sotto controllo i livelli ematici di colesterolo. buon funzionamento del metabolismo. Inoltre, aiuterebbe il sistema nervoso nelle prime fasi della gravidanza e la salute delle ossa e del cervello.

Idee di cucina

Insomma, i carciofi oltre alla bontà hanno molto da regalare. Sono buoni in padella, al forno, bolliti o sott’olio. Si prestano a tantissime ricette. Ad esempio, ecco l’idea semplice per un contorno da veri intenditori con carciofi e piselli. Consigliatissimo!

In occasione della Pasqua, molti italiani prepareranno l’intramontabile lasagna. Un piatto eccezionale che si può rendere divino aggiungendo i carciofi. A tal proposito, gli esperti di ProiezionidiBorsa consigliano ai Lettori questa ricetta cremosissima ma senza besciamella e latte che sta spopolando.

I carciofi, dunque, sono utilissimi quando si hanno poche idee per il pranzo o la cena. Dunque, meglio correre ad acquistarne una bella scorta. Una volta portati a casa andranno puliti con cura.

Per pulire velocemente i carciofi e non farli annerire molti usano il limone ma questi trucchetti degli chef sono geniali per evitare l’acidità

Prima di procedere si consiglia di indossare i guanti, o di strofinare le mani su un mezzo limone, per evitare che le mani si anneriscano.

A questo punto, prendere i carciofi ed eliminare circa 2, 3 centimetri verso la punta, perché troppo dura. Per lo stesso motivo, eliminare anche le foglie più esterne. A questo punto, per pulire velocemente i carciofi e non farli annerire molti immergono i carciofi in un recipiente con acqua fredda e limone a spicchi o in succo. L’ammollo dovrebbe durare circa 30 minuti prima di cucinarli. In questo modo i carciofi resteranno bianchi. Tuttavia, la soluzione acidula dell’acqua e limone potrebbe alterare il loro sapore.

Dunque, ecco alcuni trucchetti degli chef da non perdere:

un metodo alternativo per non far scurire i carciofi è quello di immergerli in acqua fredda e aggiungere circa 3 cucchiai circa di farina tipo 00. Mescolare e lasciare in ammollo per 30 minuti.

Altro trucco molto amato è quello di immergere i carciofi sempre in acqua fredda e questa volta aggiungere qualche ciuffo di prezzemolo. La vitamina A presente nel prezzemolo sembrerebbe limitare il processo di ossidazione del carciofo.

Infine, immergere i carciofi in acqua bollente per qualche secondo fisserebbe il colore naturale dell’ortaggio.