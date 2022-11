Stop temporaneo dei mercati azionari oppure ribasso forte?

Oggi sono stati perforati al ribasso supporti importanti e questo potrebbe portare a uno stop temporaneo dei mercati azionari. Sarà così oppure entro domani si ripartirà al rialzo, lasciando alle spalle il movimento odierno? Quello di oggi è stato un falso segnale prima di un nuovo rally non solo per i mercati americani, ma anche per quelli europei ed asiatici?

Alle ore 15:32 della seduta di contrattazione del 29 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.375

Eurostoxx Future

3.937

Ftse Mib Future

24.465

S&P 500 Index

3.962,96.

I prezzi stentano a portarsi stabilmente al rialzo ma procediamo per gradi.

La previsione annuale su scala settimanale per i mercati internazionali

Il percorso previsto proietta rialzi fino alla fine di dicembre. Per il momento la tendenza mensile è rialzista e quindi a dicembre con elevate probabilità si dovrebbero segnare minimi e massimi crescenti rispetto al mese di novembre.

Anche per la settimana in corso si attende la formazione di un pattern rialzista, ma l’attenzione è posta su quello che sta accadendo oggi sull’azionario internazionale. Infatti, scade un setup mensile calcolato con i nostri metodi statistici e questo potrebbe portare anche a un cambiamento della tendenza in corso.

Il setup cambierà la tendenza? Stop temporaneo dei mercati azionari oppure falso segnale?

Queste date tendono a formare minimi/massimi assoluti/relativi e in passato hanno portato a inversioni dei prezzi. Un ritracciamento di qualche punto percentuale nella prima settimana di dicembre non sarebbe negativo. Infatti, farebbe scaricare gli oscillatori dall’ipercomprato accumulato di recente e preparare gli indici azionari a nuovi rialzi, come da stagionalità.

Infatti, si sta entrando in una finestra temporale dove con probabilità quasi dell’80% gli ultimi 30 giorni dell’anno hanno un rendimento medio positivo.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e come chiuderanno domani la seduta di contrattazione dei mercati internazionali. Segnaliamo frattanto un titolo a Piazza Affari che potrebbe già aver svoltato al ribasso.