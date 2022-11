Come eliminare le bruciature bianche lasciate dalle pentole calde sui tavoli di legno

Può capitare anche ai migliori di noi di distrarci un secondo quando maneggiamo pentole o padelle calde e di appoggiarle fuori dal sottopentola. Se questo avviene su un tavolo di legno, c’è il rischio concreto che la pentola o la padella bollente lasci un segno sul tavolo. Si tratta generalmente di un alone o una bruciatura lattiginosa di colore bianco. In questi casi, la maggior parte delle persone dispera: il tavolo sembra irrecuperabile. Ma in realtà non è così: basta un semplicissimo trucchetto per eliminare quelle antiestetiche macchie bruciate anche dai tavoli più raffinati. Vediamo come.

Dobbiamo riaprire i pori del legno

Se la macchia è bianca, invece che nera come una normale bruciatura, significa che è ancora recuperabile. L’alone bianco è causato dall’umidità che è rimasta intrappolata all’interno del legno quando è entrato in contatto con la pentola bollente. Sembra paradossale, ma in questi casi la soluzione migliore è applicare nuovamente calore per aprire i pori del legno e permettere all’umidità di evaporare. Non facciamolo con una pentola bollente, però. Per rimediare alla macchia dobbiamo munirci di asciugacapelli.

Come eliminare le bruciature bianche utilizzando l’asciugacapelli

Utilizziamo l’asciugacapelli per eliminare gli aloni bianchi dai tavoli di legno. Cominciamo con l’apparecchio alla minima potenza e puntiamolo direttamente sulla macchia, a una distanza di circa 10 cm. Osserviamo i risultati. Dopo circa un minuto, possiamo alzare la temperatura del getto d’aria, fino al massimo.

Ma cosa fare se il getto d’aria del phon non è abbastanza potente per eliminare la macchia? C’è un’altra soluzione semplicissima per eliminare gli aloni.

Se la macchia è ostinata utilizziamo il ferro da stiro con un panno

Abbiamo visto come eliminare le bruciature bianche causate dalle pentole bollenti utilizzando l’asciugacapelli. Ma se la macchia è ostinata e ci vogliono le maniere forti niente paura, perché in casa abbiamo un altro strumento che si può rivelare utile: il ferro da stiro. Per eliminare la macchia utilizzando il ferro da stiro, posizioniamo un panno sopra l’alone. Possiamo utilizzare uno strofinaccio da cucina, un asciugamano o una vecchia maglietta.

Poi non dobbiamo fare altro che ‘stirare’ la macchia, cominciando con una temperatura più bassa e alzandola se si rivela necessario. Facciamo però la massima attenzione a non far entrare in contatto il ferro da stiro direttamente con la superficie del tavolo. Questo metodo si rivelerà certamente efficace per eliminare anche le bruciature e gli aloni più ostinati da qualunque superficie di legno. Ricordiamo però di tenere sempre a portata di mano un sottopentola quando appoggiamo oggetti caldi su un tavolo di legno.