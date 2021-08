È proprio vero quello quando si dice che la moda non inventa nulla, semmai reinventa. Rielabora, rimaneggia, mastica e rigurgita ciò che è stato già detto e fatto. Così nell’abbigliamento e così negli accessori.

Non fa eccezione il comparto gioielli, che per quest’estate si è superato, riportando in auge cose che gli odierni quarantenni non avrebbero mai sperato di rivedere.

Stop all’imbarazzo se vogliamo indossare gioielli trendy e alla moda nell’estate 2021

Anni ’80 e ’90 in grande spolvero! E quindi nessun imbarazzo nel rivedere e indossare i colori fluo e gli accessori in gomma. Più sono vistosi, più fanno tendenza. Ecco che ricompaiono perline in acrilico a forma di dado con incise le lettere per comporre nomi. Con queste si creano simpatici braccialetti oppure collanine e perfino spiritosi orecchini.

Mentre ai lobi fanno capolino vistosi cerchi arancio fosforescenti oppure gialli e azzurri. Questi vanno indossati categoricamente con i bracciali multifilo in gomma dello stesso colore e per chi vuole osare, multicolor.

Non possono mancare le spille appuntate sull’intramontabile giubbino in jeans che attraversa le epoche pressoché inalterato. Ricordiamo tutti quelle tonde con i famosi smile!

Quello che sicuramente rende questi bijoux di maggior tendenza, però, è l’artigianalità. Se sono fatti a mano hanno un valore aggiunto. Con cosa abbinare questi accessori così briosi? Sicuramente con le immancabili espadrillas, anche loro in auge negli anni ’90. Ricordiamo che in questa rubrica abbiamo approfondito l’argomento “sandali” in questo articolo, parlando, appunto, dei sandali giusti per chi ha piedi a pianta larga e mignoli fuori. Quindi, evitiamo di indossare la calzatura sbagliata e optiamo per scarpe comode come le Snickers telate, che sono di moda e si abbinano benissimo all’outfit descritto.

Perché vincere l’imbarazzo e indossarli?

Scherzi a parte, si tratta di accessori davvero molto spiritosi, fatti per donne che sanno e vogliono prendersi in giro e ridere. Un nostalgico sentimento che guarda al passato, alla propria adolescenza e spensieratezza, da rivivere e rivedere col sorriso quando si indossano questi bijoux.

L’estate come la moda è passeggera, presto i sorrisi e la leggerezza lasciano il posto a un maggior rigore e alla quotidianità coi suoi ritmi serrati. Saremo contenete di aver osato, di aver sdrammatizzato con ironia e aver oltrepassato una barriera generazionale anche solo per due mesi. Quindi diciamo stop all’imbarazzo se vogliamo indossare gioielli trendy e alla moda nell’estate 2021 per rivivere gli anni d’oro di un’epoca pop.

