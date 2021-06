L’estate è la stagione in cui ci si scopre. I tessuti leggeri degli vestiti estivi molto spesso non lasciano nulla all’immaginazione. Questo per molte donne non è vissuto nel migliore dei modi. Abituate a coprire e nascondere curve e rotolini di troppo durante la stagione fredda, ora non possono più farlo. La prova specchio prima ancora della prova costume è impietosa. I mesi estivi sono lunghi, come fare per superarli e sentirsi comunque a proprio agio con gli abiti che indossiamo? La moda ci aiuta con un capo evergreen: il caftano.

Come vestirsi se si è in sovrappeso e sentirsi bellissime con un comodo abito estivo che farà risaltare il decolleté

La sua storia risale fino al lontano 600 a.C. quando era l’abito ufficiale dei sultani persiani. Ma non è necessario ripercorrerla tutta. Ha attraversato tutte le civiltà e le culture del mondo fino al clamoroso successo avuto nel nostro paese negli anni ’70. Si tratta di una lunga tunica, spesso con maniche ampie a pipistrello e uno scollo a V. La linea semplice permette a questo modello di essere cucito con moltissimi tipi di tessuto.

Dal lino, ai cotoni, alle sete. La vestibilità ampia nasconde tutto il corpo lasciando scoperte le caviglie. Questa conformazione sta bene a tutte le tipologie di fisico. Sia quelle più asciutte e longilinee che a quelle più formose e non troppo alte.

Il dettaglio che fa la differenza

C’è un particolare che fa la differenza. Perché è quello che lo distinguerà da un banalissimo sacco da indossare e lo renderà un raffinato abito per ogni occasione. Lo scollo a V. Questa tipologia di scollo, è particolarmente consigliata alle donne curvy che sono abituate a vestire conformato. Allunga e slancia moltissimo la figura, dando risalto al punto forte di questa tipologia di fisico: il decolleté.

Se il nostro fisico presenta dei difetti per noi importanti, la cosa migliore da fare, non è tanto quella di nasconderli. Anche perché probabilmente sarà quasi impossibile. Ma piuttosto quella di portare l’attenzione di chi ci guarda nei nostri punti forti. Pertanto, viso, collo e scollatura risaltate al massimo da questo raffinatissimo indumento. Un trucco studiato, della coloratissima bigiotteria estiva e il gioco è fatto, sembreremo star hollywoodiane. Altro focus su cui puntare l’attenzione è sui piedi. Che devono essere curati e con bei sandali.

Bracciali ai polsi e l’osservatore a questo punto, non potrà più soffermarsi sulla pancetta di troppo. Inoltre, il caftano sarà ancora più d’effetto se avrà stampe e colori vivaci. Trasmetteremo gioia e positività a noi stesse e in chi ci guarda. Ecco come vestirsi se si è in sovrappeso e sentirsi bellissime con un comodo abito estivo che farà risaltare il decolleté.