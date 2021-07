Comprare scarpe può essere un piacevolissimo passatempo. Spesso per molte donne è una vera e propria passione. Alcune sono disposte a fare follie per acquistare scarpe alla moda, firmate e di tendenza.

Per altre invece può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Questo perché difficilmente il mercato offre loro quello di cui hanno bisogno. La maggior parte dei modelli di scarpe, soprattutto quelle estive, non si adattano facilmente alla conformazione del piede. Questo accade quando si ha la pianta larga.

Si tratta proprio della sua conformazione, nulla possiamo fare a riguardo. La sua forma si va ad allargare all’attaccatura del mignolino, creando quasi una forma a ventaglio. Non combacia con quella regolare a affusolata della maggior parte dei sandali. Diverso è se il piede è gonfio a causa della ritenzione idrica o del sovrappeso. Allora adottando un corretto stile di vita e consultando i medici specialisti si può modificare anche il suo aspetto.

Come mai?

Questo disagio è aumentato considerevolmente negli ultimi 15 anni a causa della massiccia importazione di calzature dall’asia. Moltissime fabbriche e calzaturifici hanno spostato la produzione nei territori asiatici oppure acquistano lì semilavorati o ancora importano direttamente il prodotto finito.

In linea generale gli stampi che vengono utilizzati per creare la calzatura sono più stretti poiché i piedi più snelli. Si adattano a quelle popolazioni e meno facilmente a quelle occidentali, in cui altezza e sovrappeso fanno la differenza. Ecco che chi ha il piede con tali caratteristiche fatica a comprare le scarpe e deve adottare alcuni accorgimenti nell’acquisto.

I sandali giusti per chi ha piedi a pianta larga e mignoli fuori

Indossare una calzatura che non veste bene il piede non è solo una questione estetica ma può portare ad adottare posture scorrette che a lungo andare danneggiano la muscolatura e l’ossatura stessa di gambe e schiena. Vediamo quali scarpe evitare:

i sandali a fasce. Molto probabilmente le fasce saranno posizionate proprio dove il piede è più largo facendo uscire il mignolino dal sandalo stesso. Quindi è meglio optare per quelli con fasce larghe che contengano le dita; scegliere scarpe in pelle o tessuto. Prederanno più facilmente la forma del piede adattandosi senza stringere; evitare i cinturini sottili alla caviglia. Esteticamente accentuano le dimensioni del piede inoltre lasciano il segno creando l’antiestetico salsicciotto.

È così che devono essere i sandali giusti per chi ha piedi a pianta larga e mignoli fuori per essere comodi e star bene.