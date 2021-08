Terminate le ferie, se abbiamo avuto la fortuna di farle, ci sembra di essere più stanchi di prima. E, se al contrario siamo appena partiti o ce le stiamo godendo in santa pace queste vacanze, il pensiero va già al ritorno in città. Senza pensare di ricorrere già a calmanti e sedativi, rivolgiamo piuttosto la nostra attenzione a quei prodotti naturali che possono davvero aiutarci. Finite le ferie prepariamoci al rientro al lavoro con questi 2 eccezionali integratori energetici che ci daranno una mano a ricominciare.

Si chiama stress da rientro e coinvolge milioni di italiani

Quell’ansia che ci prende già gli ultimi giorni delle vacanze e ci attanaglia alle prime ore del rientro ha un nome: stress da rientro. Dall’ansia, ai tremori, fino all’insonnia, al nervosismo e alla stanchezza. Tutti sintomi in un certo senso normali per chi deve ricominciare la vita stressante quotidiana. Come sostengono i medici è importante intervenire subito e non lasciare che i disturbi abbiano la meglio su di noi. A maggior ragione in questi periodi così particolari della nostra vita contrassegnati dalla pandemia. “Vogliamoci bene” è la parola d’ordine per prenderci cura del nostro corpo e della nostra mente alla vigilia di un altro anno di corsa.

Finite le ferie prepariamoci al rientro al lavoro con questi 2 eccezionali integratori energetici

Eleuterococco e vitamina B sono i due toccasana che non solo i nostri Esperti ma anche i medici consigliano di assumere in questo periodo.

L’eleuterococco è una pianta molto amata dagli sportivi perché la sua azione è tanto semplice quanto efficace. Riesce infatti a moltiplicare la resistenza allo sforzo fisico e mentale facendoci sentire molto meno stanchi. Agisce in maniera concreta sulle difese immunitarie del nostro organismo, elevandone poi la tenuta fisica. Della serie, capovolgendo il famoso detto: “il miglior attacco è la difesa”. Con buona pace di quegli allenatori che preferiscono prima non prenderle e poi fare gol.

La vitamina B in tutte le sue varie tipologie è invece fondamentale perché ci permette di ottimizzare tutto quello che mangiamo e beviamo. Tutti i suoi gruppi sono infatti volti a elevare l’energia fisica allontanando la debolezza. Le varie vitamine del gruppo B sanno stimolare la sintesi proteica, permettendo di farci assumere più velocemente i minerali. Ma non solo perché proteggono e migliorano tutte le funzioni cerebrali, favorendo concentrazione, memoria e concentrazione.

