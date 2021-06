Prodotti chimici e pesticidi stanno scomparendo dagli scaffali dei vivai, lasciando il posto a prodotti ecosostenibili che sono però non molto efficaci. Non tutti sanno che possiamo sconfiggere i parassiti e tenere a bada le erbacce dell’orto con metodi naturali. Eccoli oggi presentati dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Gli infusi letali all’aglio e peperoncino

Diciamo stop alle erbacce in orto e giardino senza usare sostanze chimiche, con alcuni preparati poco costosi ed efficaci che richiedono, però, un po’ di pazienza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I più economici in assoluto sono l’infuso di aglio e di peperoncino. Prendiamo una manciata generosa di peperoncino fresco e alcuni bulbi interi di aglio. Frulliamo bene, usando i guanti e senza toccarci occhi e viso.

Trasferiamo il composto in un barattolo a chiusura stagna della capienza di un litro. Ora rabbocchiamo con l’acqua.

Lasciamo riposare il composto per tutta la notte, agitiamo e poi lasciamo riposare per una settimana.

Filtriamo il liquido con un panno, mettiamo in una ciotola e incorporiamo un cucchiaio di sapone di Marsiglia macinato con la grattugia.

Lasciamo ora decantare il composto in una bottiglia, chiusa con un tappo. Diluiamo quindi in un litro d’acqua prima di spruzzarlo sulle foglie.

Interrompiamo il trattamento una settimana prima del raccolto.

Acqua bollente e latte scaduto

Il sarchiatore elettrico è ottimo per sbarazzarci delle erbacce in poco tempo. Ma c’è un sistema migliore, che ci fa risparmiare energia, invece di consumarla.

Non tutti sanno che l’acqua usata del bollitore, o quella in cui abbiamo lessato le verdure, possono essere riutilizzate in modo efficace per sterminare le erbacce che crescono nelle aree pavimentate o nelle verande. Uccidono quasi istantaneamente, fino alle radici, le erbacce. Ripetiamo per tutta l’estate.

Stop alle erbacce in orto e giardino senza usare sostanze chimiche

Anche il latte scaduto è perfetto per liberarci da parassiti ed erbacce. Il latte vaccino, quando esposto alla luce solare, sviluppa reazioni molto interessanti per le nostre esigenze.

Versiamolo nell’annaffiatoio diluendolo nell’acqua e spruzziamolo sulle erbacce dell’orto per tutte le settimane nelle ore più fresche del mattino. Attendiamo 30 minuti affinché il liquido si asciughi e poi rimuoviamo la quantità in eccesso. È perfetto per proteggere le zucchine e i pomodori.