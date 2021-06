In estate è importante preparare piatti freschi. E questo non vale solo per i primi o i secondi, ma anche per i dolci. Infatti, non c’è niente di meglio che mangiare un fresco dessert a colazione o dopo i pasti, per darci un po’ di sollievo dal caldo.

Dopo aver scoperto la ricetta che spiegheremo tra poco, sarà difficile resistere a questa fresca e squisita crostata perfetta per l’estate.

Ingredienti per la pasta frolla

250 gr di farina;

120 gr burro freddo;

1 uovo;

80 gr zucchero a velo.

Ingredienti per il ripieno

90 gr zucchero semolato;

180 gr mascarpone;

scorza di mezzo limone;

320 gr yogurt naturale.

Procediamo con la preparazione

Innanzitutto prepariamo il nostro dolcissimo ripieno, inserendo il mascarpone in una ciotola. Lavoriamolo con una spatola per renderlo più omogeneo e dopo di che versiamoci dentro lo yogurt, lo zucchero semolato e la scorza del limone.

Mescolato il tutto, travasiamo la crema ottenuta in un altro recipiente, filtrandola però con stoffa e colino. Lasceremo scolare la crema in frigo per due ore, così facendo elimineremo tutto il liquido in eccesso.

Nel frattempo possiamo preparare la pasta frolla, inserendo nel mixer la farina e il burro a pezzetti. Dopo aver ottenuto un impasto farinoso, aggiungiamo subito l’uovo e lo zucchero a velo e ricominciamo ad impastare. Quando avremo ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, diamogli la forma di un panetto, copriamolo con pellicola e lasciamolo conservare in frigorifero per 1 ora.

Quando abbiamo tutto pronto, stendiamo la pasta frolla con un mattarello e sistemiamola nello stampo da crostata, dopo averlo foderato con carta forno.

Eliminiamo la parte in eccesso dai bordi e bucherelliamo il fondo della pasta frolla. Dopo di che adagiamo sul fondo un cerchio di carta forno e versiamoci sopra dei legumi secchi o delle sfere di ceramica.

Inforniamo a 170 gradi per 15 minuti, poi togliamo i legumi e rinforniamo per altri 10-15 minuti.

Appena il guscio di pasta frolla sarà ben dorato, sforniamo e lasciamo raffreddare. In seguito farciamo il tutto con il nostro ripieno, livellando la superficie.

Ora possiamo guarnire con dei frutti di bosco, o con frutta di stagione come ciliegie, fragole, pesche o albicocche.