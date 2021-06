Il nostro terrazzo è in pieno trionfo nel mese di luglio e possiamo goderci il meritato lavoro dei mesi precedenti. Ma senza adagiarci sugli allori. Ecco i lavori da fare in questo mese con la mini guida messa a punto dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Luglio, il mese delle talee

Con i facili lavori di luglio avremo in terrazzo un orto rigoglioso e profumatissimo. Questo mese è indubbiamente il migliore per fare le talee di quasi tutte le piante perenni. Per le rose, invece, dobbiamo attendere la fine completa della fioritura e la maturazione dei frutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Si fanno talee di oleandri, viburni, alloro, rosmarino, salvia, lauro, fotinia, lantana, geranio. Se vogliamo, è possibile defogliare quasi del tutto, e porre in un vasetto, con torba e sabbia umida, all’ombra.

Cominciamo a eliminare almeno una volta alla settimana le corolle appassite e le foglie secche o rovinate. In questo modo ci guadagneranno l’estetica e la sanità delle piante.

Dimezzare le concimazioni

Nel mese di luglio è opportuno dimezzare le concimazioni a metà dose sino a Ferragosto, per non sforzarle.

Se c’è un impianto d’irrigazione, aumentiamo la frequenza: serve acqua due volte al giorno durante il mese di luglio, all’alba e dopo il tramonto. Controlliamo ogni 15 giorni l’apertura degli ugelli.

Se andiamo in ferie, calcoliamo bene il momento della concimazione. Utilizziamo un prodotto a cessione lenta, magari in pastiglie per le piante da fiore. Inseriamolo 20-30 giorni prima della nostra partenza. Le piante rimarranno ben nutrite e continueranno a fiorire fino al ritorno.

Con i facili lavori di luglio avremo in terrazzo un orto rigoglioso e profumatissimo

Controlliamo la stabilità dei vasi sul balcone. In montagna potrebbero accadere trombe d’aria o nubifragi. I vasi piccoli potrebbero rovesciarsi o, peggio, rompersi e cadere fuori dalla ringhiera. Fissiamoli bene sul pavimento o fissiamoli con legacci o fil di ferro al muro o alla ringhiera.

Per le piante che hanno bisogno di ombra, controlliamo sempre che l’aria circoli bene. Specie se abbiamo un terrazzo con muri chiusi.

Non eccediamo con l’acqua: vale sempre la regola di attendere che il substrato si sia asciugato. Piuttosto, incrementiamo un po’ la frequenza delle annaffiature.