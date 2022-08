Stop a moscerini in casa, all’aperto o nell’immondizia con questo rimedio

Con l’arrivo del caldo, ormai da qualche mese, stiamo assistendo al ritorno di diverse tipologie di insetti. È soprattutto dall’inizio dell’estate, però, che siamo costretti ad avere a che fare con zanzare, mosche, vespe, blatte, scarafaggi, cimici e così via.

Oltre agli insetti appena citati, in questo periodo sono particolarmente diffusi anche i moscerini. Possiamo trovarli praticamente ovunque: in cucina, in bagno, nei pressi del vano spazzatura o addirittura nell’orto, dove possono creare, come vedremo, ingenti danni alle coltivazioni.

Essi, in genere, non sono dannosi per la nostra salute né per quella dei nostri animali domestici, ma potrebbero dare comunque molto fastidio, soprattutto quando entrano in casa. Per questo motivo, vale la pena conoscere quali sono le specie più comuni, come agiscono e con quale rimedio naturale si possono allontanare.

Tipologie comuni e pungenti

Tra i moscerini più comuni troviamo sicuramente quelli della specie Drosophila melanogaster, conosciuti anche come moscerini della frutta. Essi compaiono in qualsiasi periodo dell’anno ed attaccano principalmente frutteti e vigneti. Tuttavia potrebbero entrare anche in casa, specialmente in cucina dove vi è la frutta, nella quale possono veicolare microrganismi patogeni.

Un’altra specie diffusa negli orti è quella dei moscerini dei funghi. Questi ultimi generalmente si sviluppano in terreni molto umidi, magari nei pressi di piante innaffiate in maniera eccessiva. Qui, infatti, essi trovano molto facilmente funghi, muffe e radichette terminali di cui possono cibarsi.

Infine, rientrano nella categoria dei cosiddetti moscerini pungenti i ceratopogonidi ed i simulidi. I primi sono diffusi in ambienti rurali, dove pungono persone ed animali trasmettendo diverse patologie. I secondi si sviluppano presso corsi d’acqua, praterie e pascoli, dove possono infettare persone ed animali fino a provocarne addirittura la morte. In caso di infestazione di moscerini pungenti, il rimedio che stiamo per svelare potrebbe non essere sufficiente per debellarli, ma andrebbe effettuata una vera e propria disinfestazione.

Stop a moscerini in casa, all’aperto o nell’immondizia con questo rimedio

Nel caso dei moscerini della frutta o dei funghi, quindi, possiamo agire in maniera diversa, anche con rimedi naturali. Un ottimo prodotto in grado di allontanare ed eliminare i moscerini è sicuramente l’olio essenziale di nepeta. Quest’ultimo, utilizzato in genere nel campo dell’aromaterapia, troverebbe anche spazio nella medicina, dove verrebbe usato per lenire ad esempio problemi gastrointestinali o reumatismi.

Tuttavia, non tutti sanno che quest’olio essenziale, ricco di nepetalattoni, è anche un portentoso insetticida. Infatti, per testarne l’efficacia, basterebbe spruzzarne qualche goccia nei principali punti di interesse, come piante, secchi dell’immondizia e cestini della frutta. In questo modo potremmo dire finalmente stop a moscerini in casa o in altri luoghi e avremo l’occasione, in un colpo solo, di allontanare anche gli altri insetti.

Lettura consigliata

I rimedi naturali più efficaci per eliminare questi parassiti dal basilico