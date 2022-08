Un architetto di fama mondiale. Primo italiano a essere inserito dal Time nell’elenco delle 100 personalità più influenti al Mondo. Opere come il Centre Pompidou di Parigi, il Porto Antico di Genova o il Ponte di Ushibuka sono solo alcune delle più famose progettate. Stiamo parlando di Renzo Piano, un uomo famoso in tutto il Pianeta per i suoi progetti proiettati nel futuro.

Eppure, in pochi sanno che il grande architetto genovese ha cominciato a coltivare la sua passione sulle spiagge della sua città. Lì, infatti, ha iniziato a costruire e a farsi mille domande su come farlo al meglio, rispettando la natura.

Sembrerà banale, ma le sue prime opere sono stati proprio i castelli di sabbia. In un’intervista a un quotidiano britannico ha spiegato come la sua voglia di costruire lo abbia seguito sin da bambino.

Certo, non tutti quelli che faranno castelli di sabbia quest’estate al mare diventeranno architetti di fama planetaria. Non è detto che un domani, però, altri non possano ripercorrere la sua stessa strada. Intanto, dovrebbero conoscere alcuni consigli che Piano dà per cercare di costruirlo al meglio.

4 consigli per costruire il castello di sabbia più bello della spiaggia

In particolare sono quattro. Il primo è di carattere quasi psicologico. Ovvero, teniamo conto che stiamo facendo qualcosa di assolutamente inutile. O meglio, qualcosa che ci deve divertire, ma sulla quale non dobbiamo spendere molte energie. Non dobbiamo ambire a fare un’opera memorabile, ma dobbiamo pensare solo a come farla al meglio per soddisfare noi stessi.

Il secondo riguarda la posizione. Non sulla battigia, per non essere travolto dall’acqua, né troppo lontano dal mare, per evitare perdite di tempo nel portarla con i secchielli. Si deve sfruttare l’acqua nella costruzione, scavando il fossato proprio dove termina l’onda. Ovviamente, cercando di studiarne bene i movimenti per capire il punto giusto. Il fosso non dovrebbe essere più profondo di 30 centimetri e largo 45. Da scavare, possibilmente, sempre con le mani, per modellare il tutto nella maniera migliore. Per il castello, per garantirne stabilità, non bisognerebbe andare oltre i 60 centimetri di altezza.

La magia dell’acqua che entra nel fossato

Il terzo consiglio è la particolare cura che si deve dare alla porta d’ingresso del fosso, in modo che le onde possano entrare senza arrecare danni. Anzi, darebbero al castello la giusta scenografia. Quindi, bisogna dare forza a questa parte della struttura, facilitando l’accesso dell’acqua all’interno del fossato.

Un ultimo consiglio è quello di segnalare il castello con conchiglie, bastoncini o altro per renderlo visibile a chi passa. Un po’ per evitare che possa calpestarlo, un po’ perché si fermi ad ammirarlo, aumentando la propria autostima. Anche questo è un suggerimento più psicologico motivazionale che pratico.

Ecco, dunque, 4 consigli per costruire il castello di sabbia per stupire tutta la spiaggia. Arrivano direttamente dal grande Renzo Piano e dovrebbero seguirli bambini, genitori e nonni. Per un lavoro d’equipe che renderà migliore la nostra giornata al mare. Certo, se poi avessimo a disposizione la sabbia di alcuni luoghi fantastici del nostro Paese, la costruzione potrebbe essere ancora migliore.

Lettura consigliata

Quanto costano lettini, sdraio e ombrelloni ad agosto 2022 in Italia