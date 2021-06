Se d’inverno la macchina si sporca a causa di pioggia e fango, d’estate ciò che preoccupa i proprietari di auto è ben altro. Se le piogge arrivano più raramente, infatti, sono la sabbia e la terra ad impedire di avere una macchina pulita e splendente. Oltre, ovviamente, al sempre presente calcare, che si forma e ci disturba in ogni momento, indipendentemente dalla stagione. Bene, proprio per questo motivo, tra poco scopriremo come dire stop a macchie di calcare ostinato sul parabrezza con un solo super ingrediente.

Un nemico difficile

Così come siamo abituati a doverlo affrontare e combattere in casa, così anche in macchina il calcare ci da spesso del filo da torcere.

Come molti sapranno per rimuoverne i residui esistono metodi diversi, di cui in passato ci siamo anche occupati. Lasciamo qui un articolo per chi volesse approfondire. Quindi, proprio per la grande varietà di soluzioni a nostra disposizione, oggi presentiamo una tecnica fantastica contro il calcare che si forma in auto.

Stop a macchie di calcare ostinato sul parabrezza con un solo super ingrediente

Anche se per molti sembrerà incredibile, possiamo liberarci di questa componente fastidiosa e che macchia i vetri dell’auto grazie ad un unico ingrediente molto speciale, ovvero la vodka. Questa bevanda alcolica di origine russa si rivela, grazie alle componenti antibatteriche presenti nella struttura, un ottimo avversario del calcare.

Per sfruttarla, non bisognerà far altro che prendere un panno, possibilmente in micro fibra, bagnarlo con della vodka e passarlo accuratamente sopra le macchie di calcare ostinato. Già dopo un’intensa strofinata, con nostra sorpresa, il vetro tornerà a risplendere come prima, ridonandoci l’immagine di un auto pulita e ordinata. Uno dei superalcolici più consumati e acquistati del mondo, quindi, si rivelerà efficace anche nella battaglia contro lo sporco.

Ecco dunque come dire stop a macchie di calcare ostinato sul parabrezza con un solo super ingrediente.