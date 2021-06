Per quanto possiamo essere contenti dell’arrivo dell’estate, sappiamo anche che purtroppo dobbiamo sopportare il caldo e l’afa. Per evitarlo dobbiamo cercare di uscire nei momenti più caldi della giornata, e ventilare il più possibile la casa. Dobbiamo anche stare attenti alla nostra dieta, così da evitare inconvenienti anche seri alla nostra salute. Recentemente abbiamo consigliato ad esempio come tutelarci dai colpi di calore assumendo degli straordinari cibi estivi.

Oggi invece vedremo che anche per combattere il caldo non è il caso di rinunciare alla bontà in tavola. Lo faremo andando alla scoperta di una crostata davvero imperdibile. Questo dolce è la ricetta dell’estate perfetta per combattere il caldo con golosità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Oggi prepareremo una torta allo yogurt con frutta di stagione, fresca ma anche deliziosa. Per prepararla avremo bisogno di:

150 grammi di farina;

120 grammi di zucchero;

2 uova;

40 grammi di olio di semi;

6 grammi di lievito;

50 millilitri di latte;

180 grammi di yogurt;

180 millilitri di panna fresca;

frutta di stagione (ad esempio fragole, ciliegie, pesche).

Preparazione

Iniziamo con la base della torta. Mettiamo in una ciotola uova e zucchero e iniziamo a montare con un frustino manuale o elettrico. Poi aggiungiamo olio e latte e continuiamo a montare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungiamo poi farina e lievito, e di nuovo montiamo per amalgamare bene. Una volta fatto procuriamoci uno stampo per torte, imburriamolo e cospargiamolo di farina. Poi rovesciamo il nostro composto nello stampo, e facciamo cuocere in forno a 180 gradi per venti minuti.

Quando la base è cotta, tiriamola fuori e lasciamola a temperatura ambiente. Nel frattempo possiamo preparare la crema, mettendo in una ciotola panna e yogurt, e montando il tutto. Quando è ben omogenea mettiamo in frigo per un’oretta e mezza. Poi tiriamo fuori il composto dal frigo e uniamolo alla base. Spalmiamo il composto sulla base fino a coprirla interamente, in modo che sia tutta allo stesso livello. Poi prendiamo la frutta di stagione e mettiamola a piacere come decorazione.

Questo dolce è la ricetta dell’estate perfetta per combattere il caldo con golosità, e ora sappiamo prepararlo.