L’estate fa venir voglia di dolci al cucchiaio, freschi e deliziosi, quasi ricordassero una coppa di gelato. Le temperature a dir poco insopportabili mal si conciliano con piatti pesanti ed elaborati ed ecco che sentiamo il bisogno di qualcosa di diverso.

Certamente non possiamo mangiare gelati e insalate per tutta la stagione estiva, ma un cambio di alimentazione fa parte del caldo torrido.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come non pensare ad addolcire le nostre afose giornate con un dessert delicato, gustoso ed incredibilmente facile da preparare? Ecco qui la ricetta della mousse alla nutella che allieterà il fine pasto di ogni famiglia, ma che è ottimo anche come merenda al pomeriggio. Probabilmente anche al mattino non sarebbe male, data la presenza di un ingrediente segreto conosciuto per le sue doti da “risveglio”. Vediamo subito come realizzarla.

Hanno tutti l’acquolina in bocca con la mousse alla nutella e un ingrediente segreto

Per preparare la nostra buonissimi mousse serviranno pochissimi ingredienti:

3 tazzine di caffè (il nostro ingrediente segreto);

2 cucchiai di nutella;

25 grammi di zucchero a velo;

250 ml di panna fresca;

gocce di cioccolato q.b.

Innanzitutto, prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno il caffè e la nutella. Mescoliamo e aggiungiamo lo zucchero a velo. Continuiamo a mescolare finché si sarà sciolto e lasciamolo a temperatura ambiente per una decina di minuti. A questo punto, riponiamolo nel congelatore dove lo terremo per circa un quarto d’ora.

Montiamo la panna, prendiamo la crema al caffè e nutella e versiamola proprio sulla panna continuando a mescolare il tutto. Non appena otterremo un composto omogeneo, riponiamo nuovamente in freezer e lasciamo riposare per due ore.

Piccole decorazioni

Trascorso il tempo necessario, ecco che potremo versare la mousse nei bicchierini appositi e decorare con delle gocce di cioccolato. Ciò non toglie che sia possibile anche sbriciolare dei biscottini su ogni bicchiere oppure usare un topping a nostra scelta. I gusti più adatti sono al caffè, al cioccolato o anche al caramello.

Come si può immaginare, quindi, hanno tutti l’acquolina in bocca con la mousse alla nutella e un ingrediente segreto che allieterà le lunghe giornate e darà un tocco di freschezza.