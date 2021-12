Manca esattamente una settimana alla Vigilia di Natale e ci stiamo adoperando affinché tutto sia perfetto. Abbiamo già pensato al menu del pranzo del giorno più magico di tutti? Se ancora non si hanno idee, altro che vol au vent, ecco come stupiremo tutti per le feste con questi stuzzichini squisiti pronti in 3 minuti.

Il Natale rappresenta l’amore, la famiglia e l’amicizia a 360° gradi perché è quella festa in cui tutte le persone più care si riuniscono per trascorrere la giornata in allegria e spensieratezza tra giochi, risate e abbuffate. A tal proposito, sicuramente durante le feste natalizie non si pensa a fare la dieta. Ci sentiamo quasi giustificati dal fatto che possiamo strafare senza pensare alle conseguenze.

“Ma sì, tanto è festa, facciamo la dieta dopo” pensiamo. Beh d’altro canto, quante volte ci siamo pentiti dopo le abbuffate? Eppure non sapevamo resistere. Diciamo che il Natale è anche questo. Ciò nonostante, le conseguenze non daranno sconti, solo perché è Natale.

Infatti, sarebbe opportuno cercare di limitarsi. Se mangiamo eccessivamente a pranzo, almeno cerchiamo di limitarci a cena, così da ridurre sia le colpe che le conseguenze. Dopo Natale, sarà il caso di pulire l’organismo da tutto ciò che mangeremo. Ed ecco come avere lo stomaco purificato dalle abbuffate natalizie con questa bevanda brucia grassi che regolerebbe anche il colesterolo e aiuterebbe la memoria.

Le proprietà benefiche degli ingredienti

La bevanda, che presenteremo, comprende degli ingredienti che sicuramente avremo in dispensa e che contengono importanti proprietà benefiche. Il primo ingrediente è la curcuma, la spezia arancione definita dall’Istituto Superiore di Sanità come quella dai diversi benefici.

La curcuma sembra avere proprietà digestive, soprattutto dei grassi, e potrebbe essere utile in caso di cattiva digestione. Inoltre, dovrebbe avere qualità antiossidanti e antinfiammatorie, nonché una funzione regolatrice del colesterolo.

A tal proposito, se volessimo ridurre i livelli di colesterolo cattivo potrebbe essere utile una vitamina, eppure sudorazione acida e alitosi potrebbero essere gli effetti dell’abuso di questa vitamina. Infine, si sostiene che la curcuma potrebbe anche aiutare a stimolare la memoria.

Il secondo ingrediente è il limone e, come abbiamo visto, uno studio scientifico sta dimostrando come questo potrebbe aiutare nella terapia dell’Alzheimer. Il limone è ricco di vitamina C e sali minerali utili all’organismo, come sostiene Humanitas. Potrebbe avere funzioni diuretiche e antimicrobiche, nonché delle funzioni brucia grassi.

Stomaco purificato dalle abbuffate natalizie con questa bevanda brucia grassi che regolerebbe anche il colesterolo e aiuterebbe la memoria

Ma non è finita qui, perché gli altri due ingredienti famosi per la loro funzione digestiva e purificante sono il finocchio e l’alloro. Dunque, ecco come procedere. Versiamo dell’acqua minerale in un pentolino in cui aggiungeremo la buccia di limone, qualche strato di finocchio e 4 foglie di alloro e portiamo ad ebollizione.

Filtriamo e versiamo in una tazza, alla quale aggiungeremo il succo di limone e un cucchiaino di curcuma. Per dolcificare non aggiungiamo lo zucchero, bensì un cucchiaino di miele.