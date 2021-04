Nell’era in cui si sta vivendo non è raro doversi adattare a vivere in un ambiente molto piccolo. Infatti, monolocali e piccoli bilocali sono, ancora oggi, tra gli immobili più richiesti e venduti.

Spesso, però, riuscire ad arredare bene e in maniera armonica questi piccoli appartamenti diventa una vera e propria impresa. Il rischio è appesantire eccessivamente l’ambiente con arredi sbagliati o con colori che non aiutano a valorizzare il tutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ebbene, il segreto per arredare correttamente una piccola casa è cercare di conciliare armonia e stile.

Ma quindi, quali sono le linee guida da seguire per arredare correttamente un piccolo appartamento? Per una casa grande, bella e armonica che tutti ci invidieranno dobbiamo adottare subito questi trucchi sorprendenti.

Colori e spazi

Nel pantone dei colori, sarebbe necessario optare per colori chiari. Il bianco è sempre una delle scelte migliori. Infatti, pareti bianche e arredamento semplice e chiaro sono scelte perfette per far sembrare otticamente l’appartamento più ampio.

I colori chiari, infatti, illuminano e ingrandiscono visivamente gli ambienti. Se non si ha idea da dove cominciare perfetto è lo stile scandinavo molto in voga in questi tempi.

Mobilio semplice, chiaro e minimalista che non appesantirà il tutto.

Per sfruttare ogni angolo della casa è preferibile utilizzare mobili salva spazio come letti o divani con contenitore. Permetteranno di sistemare molti oggetti senza particolare sforzo.

Specchi per una maggiore luminosità

Se possibile, sarebbe ottimo sostituire i classici infissi con grandi vetrate scorrevoli. Immediatamente, gli spazi appariranno più grandi e luminosi. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile, si potrà optare per l’utilizzo di specchi. Sia nel soggiorno che in camera da letto l’utilizzo di specchi aiuterà ad ampliare gli spazi. In camera da letto si consiglia di prediligere armadi con specchio annesso.

In un piccolo appartamento, poi, bisogna imparare a giocare con le luci e la luminosità. Infatti, scegliere correttamente lampade, faretti e piantane sarà fondamentale per rendere luminosi gli spazi circostanti.

Per quanto riguarda le porte interne si consiglia di prediligere le porte scorrevoli, permetteranno di recuperare molto spazio rispetto alle tradizionali.

Per una casa grande, bella e armonica che tutti ci invidieranno dobbiamo adottare subito questi trucchi sorprendenti.

Cosa non fare quando si arreda una casa piccola

Ci sono anche degli errori da non commettere quando si arreda un appartamento di piccole dimensioni. Lasciare angoli bui, ad esempio, ridurrà otticamente gli spazi. Un altro errore da non commettere è utilizzare mobili di grandi dimensioni.

Inoltre, sia i colori scuri che stili differenti tra loro potrebbero creare un caos che ridurrebbe otticamente l’appartamento.

Invece, chi abita in affitto potrà leggere questo articolo per capire a cosa fare attenzione.