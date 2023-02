Stipendio barista orario mensile e annuale: qual è il guadagno per chi lavora al bar? Da 1.200 €!

Al giorno d’oggi il barista è uno dei lavori più diffusi al mondo. I bar in Italia sono molti e i barman prendono d’assalto i posti di lavoro. Infatti, una figura come il barista ha uno stipendio abbastanza dignitoso e in linea con una buona vita da Nord a Sud Italia. Il guadagno di uno barista parte da 1200 euro. Scopri quanto guadagna un barman in Italia all’ora, al mese e all’anno.

Stai cercando lavoro? E tra le domande che ti passando nella testa ci sono anche “Quanto prende un barista al mese? Quanto prende un barista a settimana? Quante ore lavora un barista? Quanto prende un barista di 4 livello?. Bene, allora sei nel posto giusto per sapere di più su questo lavoro e quanti soldi si riescono a fare. Tra l’altro, si tratta di uno dei lavori più richiesti e anche pagati abbastanza bene.

Lo stipendio, ossia il guadagno di un barista può variare a seconda del posto, del tipo di bar e del livello di esperienza del barman. Solitamente, lo stipendio è suddiviso per 20 ore settimanali, 24, 36, oppure generalmente si tratta di un contratto part time. Un barista di livello 6 ha sicuramente uno stipendio più alto. Ecco il guadagno e le caratteristiche del lavoro tra mansioni e compiti principali.

Scopri lo stipendio barista orario mensile e annuale

Secondo Talent.com, un sito di annunci di lavoro, il guadagno medio di un barista in Italia all’ora è di 10,36 euro. Jobbydoo.it, un altro portale di annunci di lavoro ha specificato che lo stipendio medio di un barista in Italia è di circa 1.250 euro netti al mese. Indeed Italia, una nota piattaforma conosciuta di annunci di lavoro ha dichiarato che per il ruolo di barista in Italia, il guadagno annuale è di circa 14.400 (1.200 euro in media al mese), confermando le altre fonti.

Guadagno barman: conviene lavorare al bar? Caratteristiche del lavoro, mansioni e compiti

Tra i compiti e le mansioni di chi lavora al bar vi è:

accoglienza alla clientela;

preparazione di caffè e bevande come cocktail;

contribuire alla preparazione di piatti (in alcuni casi);

servire la clientela al banco;

stare in cassa.

Conviene? Per chi è pratico di cassa ed è bravo a lavorare in pubblico: sì.

Ecco qual è lo stipendio barista orario mensile e annuale in Italia. Vuoi sapere quanto guadagna una commessa o uno scaffalista? Fai un confronto tra i lavori prima di candidarti, così da fare la scelta giusta.