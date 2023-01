Quanto guadagna lo scaffalista al supermercato? Ecco lo stipendio!

Come si chiama chi sistema la merce al supermercato? Lo scaffalista, precisamente. Ecco, questa figura è tanto ricercata quanto pagata. Molti, infatti, lavorano part time come scaffalisti al supermercato oppure altri preferiscono il turno notturno. Scopri il guadagno mensile e annuale, di base e massimo, ma anche cosa fa chi lavora agli scaffali del supermercato.

Ma qual è lo stipendio di uno scaffalista? Non è un lavoro pesante come tutti pensano. Per sistemare gli scaffali al supermercato non ci vuole all’occorrenza la forza necessariamente, quindi anche una donna, così come un uomo, può fare la scaffalista al supermercato come lavoro. Ecco il guadagno di questa figura che ti sorprenderà.

Ecco quanto guadagna lo scaffalista al supermercato di stipendio

Facendo un confronto sul guadagno di uno scaffalista in supermercato è uscito fuori che Jobbydoo.it, sito di annunci di lavoro, ha analizzato lo stipendio base e massimo di uno scaffalista in Italia, riportanto 800 € netti al mese come minimo, quindi per i neoassunti, e 1.350 euro netti mensilmente massimo.

Talent.com, un altro portale per gli annunci di lavoro molto conosciuto, ha stimato lo stipendio di uno scaffalista in supermercato all’ora in Italia, precisando che:

“Lo stipendio medio per scaffalista in Italia è 20.500 € all’anno o 10,51 € all’ora. Le posizioni “entry level” percepiscono uno stipendio di 20.000 € all’anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a 27.100 € all’anno.”

Invece, secondo il sito web commesse.it, lo stipendio medio al mese per uno scaffalista di supermercato va dagli 800 ai 1.400 €, confermando le altre fonti.

Per cui, all’anno, in Italia, uno scaffalista che lavora al supermercato prende di stipendio dai 9.600 € netti ai 16.800 € netti.

Caratteristiche del lavoro

Cosa fa uno scaffalista in un supermercato? Questa figura generalmente si occupa di:

organizzare la disposizione della merce sugli scaffali;

mantenere ordine nel punto vendita;

nel punto vendita; pulire il supermercato;

il supermercato; assistere la clientela nel negozio.

Ecco, ora sai quanto guadagna lo scaffalista al supermercato al mese e all’ora, lo stipendio minimo (base) per entry level, quindi junior, e massimo per i senior. Dunque, hai intenzione di candidarti anche tu?

