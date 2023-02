Sai cosa tenere in auto e cosa non lasciare dentro? Controlla, forse hai sempre sbagliato!

Uno dei mezzi di trasporto più usati e amati è l’automobile. Scegliamo con cura il modello, il colore e controlliamo a volte lo stato degli pneumatici e il livello dell’olio. Forse, però, trascuriamo altro. Scopriamo cosa portarci dietro e ciò che invece dovremmo evitare di lasciare in auto.

Fin dalla sua invenzione l’automobile ha destato tanta curiosità. Dai pochi modelli costosi in circolazione in pochi decenni è divenuta il mezzo tra i più usati e diffusi al Mondo. Quando decidiamo di comprarla badiamo al modello, alla cilindrata e scegliamo il colore che più ci piace.

Per andare al lavoro, a fare shopping o per raggiungere un luogo di villeggiatura trascorriamo molto tempo in auto.

Per la nostra sicurezza e per comodità in questo mezzo di trasporto mettiamo molti oggetti.

Sai cosa tenere in auto e cosa non lasciare dentro?

Ecco qualche esempio.

Ci sarebbero delle cose che per legge dovremmo tenere dentro l’automobile, tra cui il triangolo. Questo dovrebbe essere messo ad almeno 50 metri dall’auto per segnalare un pericolo. Nel posizionarlo indosseremo il giubbotto catarifrangente. Sarebbe obbligatorio metterlo in particolare se ci si ferma nelle corsie di emergenza, nelle aree di sosta e quando ci si trova fuori dai centri abitati. Anche questo indumento dovremmo tenere in macchina, magari nel portaoggetti del cruscotto.

Dobbiamo anche portare sempre con noi quando siamo alla guida alcuni documenti. Questi sono:

la patente;

la carta di circolazione;

il certificato di assicurazione.

Molti li lasciano nel veicolo. È obbligatorio tenerli a disposizione per i controlli, ma possiamo anche riportarceli a casa ogni volta che vogliamo. Basta ricordarci di averli con noi la prossima volta che usiamo l’auto.

Sarebbe consigliabile anche avere a portata di mano un attestazione dell’avvenuto pagamento del bollo auto e il CAI, il modulo per la costatazione amichevole in caso di incidente. Teniamo anche un paio di occhiali di riserva.

Qualcosa di utile da tenere sempre

Tra gli altri oggetti utili ma non obbligatori troviamo:

cavi da traino;

kit di pronto soccorso;

guanti da lavoro e quelli usa e getta; una torcia;

caricatore da auto per smartphone;

un ombrello;

cuscino per guidare comodi;

nastro adesivo;

un raschietto e dei panni. Possono essere molto utili anche i cavi per avviare la batteria. Inoltre, in commercio troviamo il booster o jump starter. Si tratterebbe di un avviatore di emergenza che permetterebbe di riavviare il motore se la batteria è scarica.

Cosa evitare di lasciare

Potrebbe essere pericoloso lasciare in auto accendini, bibite in lattina e oggetti infiammabili in generale. Sarebbe preferibile non lasciare incustoditi in macchina gli apparecchi elettronici così come oggetti preziosi e borse. Evitiamo anche di tenere in macchina prodotti per il trucco, creme solari e soprattutto i farmaci. Con il tempo e il calore, del sole o dell’aria condizionata, potrebbero divenire inservibili e anche pericolosi.

Sai cosa tenere in auto e cosa non lasciare dentro? Meglio fare attenzione per non incorrere in sanzioni e anche per la nostra sicurezza.