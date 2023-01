Quanto guadagna una commessa al supermercato? Ecco lo stipendio!

Stai cercando lavoro come commessa/o al supermercato? È una figura tanto ricercata quanto pagata, soprattutto nelle grandi catene di supermercati e nelle città d’Italia. Ecco lo stipendio ma non solo il guadagno, anche le mansioni del lavoro e tutti i compiti previsti per lavorare come commesso o cassiere al supermercato.

I portali che contengono gli annunci di lavoro fanno delle medie e stimano gli stipendi. Basandoci su queste ricerche, abbiamo descritto il guadagno medio di un commesso del supermercato: un ruolo ricercato in Italia. Quindi, quanto guadagna questa figura all’anno? Quanto prende una commessa che lavora al supermercato al mese? Qual è lo stipendio di un cassiere di supermercato all’ora? Scoprilo, così poi sarai tu a decidere se candidarti o meno.

Ecco quanto guadagna una commessa al supermercato: wow

Secondo Indeed, portale di annunci di lavoro, lo stipendio annuale medio di un cassiere al supermercato è di circa 13.411 €.

Jobbydoo, un altro sito che raccoglie annunci di lavoro, ha analizzato dai dati che il guadagno di un commesso al supermercato è di 1.100 € al mese circa.

Anche Talent, piattaforma di annunci di lavoro, stima 10,90 € all’ora di guadagno per i commessi e i cassieri al supermercato in Italia.

Poi Jooble, ulteriore portale di annunci lavorativi, ha analizzato:

“Se osserviamo le statistiche sui salari per commessa di supermercato in Italia a partire da 25 gennaio 2023, il dipendente in questione guadagna 13.708 €; per essere più precisi, la retribuzione è di 1.142,33 € al mese, 263,62 € alla settimana o 6,75 € all’ora.”

Dipende sempre dal supermercato, ma queste sono le stime medie. Passiamo alle mansioni.

Tipologia di lavoro e mansione del cassiere al supermercato

Il compito del commesso al supermercato è principalmente quello di scansionare gli articoli in cassa, assistere i clienti, gestire la registrazione di cassa, accettare pagamenti e conoscere la disposizione dei prodotti sugli scaffali del supermercato.

La gestione del flusso della cassa è la mansione primaria. Dunque, ecco quanto guadagna una commessa al supermercato o un cassiere, il compenso non dovrebbe variare tra uomo e donna.

Ti candiderai? Oppure vuoi sapere lo stipendio di uno scaffalista? In ogni caso, ora sai il guadagno all’ora, al mese e all’anno: puoi fare le tue valutazioni.

Al giorno d'oggi possiamo scoprire anche quanto guadagna il Premier d'Italia, che attualmente è Giorgia Meloni. In conclusione, i portali che raccolgono gli annunci di lavoro di aziende private o di Enti pubblici fanno delle statistiche basate sugli annunci e riportano i dati e i report.