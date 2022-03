Nel linguaggio dei fiori, l’orchidea esprime tanti significati. Simboleggia l’eleganza, la raffinatezza ma anche amore e passione. Ad ogni colore, poi, è associato un carattere ben preciso.

L’orchidea bianca, ad esempio, trasmette purezza. Quella rosa, invece, femminilità. L’orchidea dai fiori viola esprime ammirazione, quella nera, invece, autorità e prestigio.

Molteplici significati che fanno dell’orchidea una pianta amatissima da donare alle persone care, in qualsiasi occasione.

In natura esistono tantissime specie, ma in Italia quella più diffusa è la Phalaenopsis, nonché orchidea farfalla. La sua fioritura si distribuisce da dicembre ad aprile. Gettonate anche le Oncidium e le Dendrobium, orchidee che fioriscono tra i mesi di gennaio e marzo. In molte case degli italiani, troviamo anche la Cattleya, un’orchidea che riesce a far durare la fioritura meno tempo, ma che si presenta ugualmente bellissima e affascinante.

In un articolo precedente avevamo già parlato di come e cosa fare per far vivere il più possibile questi vegetali meravigliosi.

Quest’oggi, invece, cercheremo di capire come stimolare e accelerare la fioritura delle orchidee.

Consigli pratici

Gli esperti, innanzitutto, suggeriscono alcuni aspetti da controllare per allungare la vita della nostra orchidea. Quest’ultima, infatti, è facile da coltivare ma non tutti sanno che dal suo comportamento possiamo capire se c’è qualcosa che non va.

Dunque, ecco i segni da tenere sotto controllo:

foglie ingiallite: esubero di acqua;

foglie raggrinzite: carenza di acqua;

quando fiori e fogli si afflosciano: probabile colpo di freddo;

quando i boccioli cadono senza schiudersi: poca luce, oppure umidità;

infine, quando le radici sono verdi: poca idratazione.

Una volta analizzato lo stato di salute generale della pianta, ci si potrà occupare della sua fioritura.

Stimolare e accelerare la fioritura delle orchidee è facilissimo con questi piccoli e semplici segreti rubati ai vivaisti

Il concime sicuramente è un ottimo aiuto per stimolare un’abbondante fioritura.

In commercio ne esistono tantissimi e la scelta non è sempre facile. Per capire quale sa il più adatto, gli esperti consigliano di controllare questa sigla N-P-K (azoto N, fosforo P, potassio K). Ad ogni lettera corrisponderà un numero, ovvero la percentuale dell’elemento che è presente nel prodotto.

Per migliorare le prestazioni della fioritura, le orchidee avranno bisogno di percentuali piuttosto alte di fosforo.

Per gli alti periodi dell’anno, invece, converrà utilizzare un concime bilanciato. Ed ecco che con pochi e semplici trucchetti potremmo non solo far durare più a lungo la nostra orchidea, ma anche stimolarne la fioritura.

