Elegantissime, delicate e con dei fiori meravigliosi, le orchidee sono amatissime. Non abbelliscono solo gli uffici, ma trionfano nelle case di tantissimi italiani, ammaliati da quelle forme sinuose e di classe.

Simbolo di bellezza, amore e seduzione, l’orchidea è facile da coltivare. Si adatta molto bene alla vita d’appartamento ed è anche una specie economica.

Tuttavia, può capitare che la sua capacità di adeguarsi agli ambienti domestici non basti per averla sempre in salute. Molto spesso, infatti, sono le abitazioni stesse a non garantire le condizioni adeguate per la pianta. L’orchidea, infatti, potrebbe apparire soffrente. Le sue foglie potrebbero ingiallirsi da un giorno all’altro. Bisognerà, quindi, correre ai ripari. Capire come migliorare le prestazioni della nostra piantina in modo rapido.

Dunque, ecco come stimolare velocemente la crescita di nuove foglie e coltivare in casa le orchidee più belle e colorate di sempre

Non tutti sanno che bastano alcuni semplici passaggi per velocizzare la produzione di nuove foglie. Potremmo vedere la nostra orchidea fiorire con più forza e vitalità.

Innanzitutto, la pianta avrà controllata. Soprattutto quando presenta alcune anomalie. Quando non fiorisce o quando le foglie ingialliscono.

Guardare il colore del gambo è un buon punto di partenza. Le orchidee dal gambo verde sono ancora vive.

Poi, bisognerà controllare le radici. Quelle che si presentano turgide e di colore molto chiaro si definiscono sane. Di contro, quando si presentano scure e mollicce, molto probabilmente sono marce. Salvarle sarà difficile.

Dunque, anche se la pianta non ha fiori o foglie, ma possiede gambi e radici sane sarà possibile “rianimarla”. Potremmo, così curarla in poco tempo.

Quindi, come stimolare velocemente la crescita della nostra bellissima orchidea?

Il trucco è semplice. Innanzitutto, bisognerà eliminare le parti rovinate, eliminandole con delle forbici, possibilmente sterilizzate.

Bisognerà, poi, rinvasare le orchidee almeno ogni paio d’anni. Cambiare anche il terriccio e preferirne una tipologia composta prevalentemente da corteccia di albero.

Innaffiare sempre in modo abbondante, ma solamente quando il terreno è completamente asciutto. Inoltre, bisognerà bagnare molto la corteccia e poco le radici.

Per far crescere le foglie più velocemente anche la luce è fondamentale. Dunque, bisognerà posizionare la pianta in luoghi luminosi, ma senza esposizioni dirette ai raggi solari.

Infine, per sollecitare la crescita, l’uso di un fertilizzante è l’ideale, soprattutto agli inizi della primavera.

Si consiglia di scegliere i prodotti a base di azoto, fosforo e potassio. Attenzione, però, a diluire sempre il fertilizzante con l’acqua. Seguendo queste semplici regole, le nostre orchidee saranno belle, sane e rigogliose.

