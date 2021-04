È sempre importante trovare metodi per risparmiare, soprattutto per chi ha famiglie numerose. Per fare ciò, si possono studiare un sacco di metodi molto efficaci. Ne abbiamo consigliato uno in un precedente articolo, che ci permette di avere risparmi consistenti su tutte le spese.

Ma oltre a mettere in pratica questi accorgimenti, dobbiamo stare attenti. Può infatti succedere che chi ci vende i prodotti abbia trovato dei modi per farci spendere troppo. Per cui stiamo attenti perché i supermercati sfruttano questo incredibile trucco per farci spendere molto di più.

I costi nascosti

Per capire bene ciò che fanno i supermercati, dobbiamo rivolgerci ad un concetto economico molto importante. Si tratta dei cosiddetti costi di ricerca, o “search costs” in inglese. Questi sono dei costi “nascosti” associati ad una transazione.

Immaginiamo ad esempio di volerci prendere una bibita al cinema. Abbiamo due possibilità: la compriamo direttamente lì oppure usciamo, cerchiamo un negozio, e la prendiamo ad un prezzo minore. Però fare tanta strada solo per una bibita è molto fastidioso, per cui preferiamo comprarla al cinema. Il cinema, sapendo questa cosa, alza il prezzo e ci fa pagare tutto più caro.

Non solo i cinema

Quanto appena descritto vale per un sacco di situazioni diverse, anche i supermercati. Infatti, un supermercato in un posto un po’ isolato può sfruttare il fatto di essere l’unico della zona per aumentare i prezzi. Questo perché sa che molta gente non ha voglia di prendere la macchina o la metro per andare a fare la spesa altrove. E quindi, ne approfitta.

La soluzione? Non facciamoci spaventare dalla strada da fare, e proviamo a cercare altri negozi. Oppure, vediamo se la spesa online è più conveniente. Segniamo i prezzi di ciascuno, facciamo il confronto e di sicuro troveremo i posti migliori dove comprare.

Stiamo attenti perché i supermercati sfruttano questo incredibile trucco per farci spendere molto di più. E quindi, non cadiamo nella trappola dei costi di ricerca, ma facciamo qualche chilometro in più.