Ecco come risparmiare su tutte le spese con un metodo infallibile

Non tutti riescono a risparmiare in maniera efficace. Questo a volte è dovuto alle grandi spese che si devono sostenere, ma anche ad una scarsa conoscenza di come si può tenere traccia delle proprie uscite in maniera precisa. Purtroppo sappiamo che quasi nessuna scuola italiana fornisce una buona educazione finanziaria. Per cui, a meno di essere ragionieri o laureati in economia, bisogna far da sé, e trovare in qualche maniera il miglior modo per risparmiare.

Ecco dunque che è bene trovare alcuni accorgimenti per capire bene come si spende, così da intervenire ove necessario. Consigliamo quindi come risparmiare su tutte le spese con un metodo infallibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come fare

Innanzitutto, è necessario capire quanto si vuole risparmiare (come spieghiamo qui). Una volta fatto, bisogna analizzare le proprie spese. Di certo è meglio non farlo rileggendo tutti gli scontrini dei propri acquisti, sarebbe troppo scomodo. Quello di cui c’è bisogno è avere un’app della propria banca che automaticamente ci indichi in che cosa abbiamo speso. Ci sono tante banche, anche gratuite, offrono proprio questa funzionalità.

Quindi, se si spende ad esempio al Lidl, l’app capirà che è stata fatta la spesa, e quindi inserirà la cifra corrispondente nel capitolo “spesa e cibo”. Se si va a comprare da H&M o da Zara, l’ammontare sarà automaticamente riferito allo “shopping”; e così via. Questa parte è facilissima, poichè l’app fa tutto da sola.

Controllare il bilancio mensile

Un’app di questo tipo rende molto più comodo tenere sotto controllo il tipo di spesa che si sostiene, ma non è ancora sufficiente. È infatti anche necessario tracciare l’andamento della spesa lungo i vari mesi. E così, guardando indietro, possiamo capire se ad esempio abbiamo ecceduto nelle cene, oppure se potevamo evitare di comprare quel paio di scarpe in più. Per farlo, si consiglia l’utilizzo di un foglio Excel, che permette in maniera semplice di visualizzare una grande quantità di dati. E così magari scopriremo che le nostre spese eccessive sono facilmente risolvibili.

Ecco quindi come risparmiare su tutte le spese con un metodo infallibile, che ridurrà sensibilmente le nostre preoccupazioni riguardanti il denaro.