I grandi elettrodomestici sono ormai diventati una preziosa costante nella nostra vita quotidiana. Pochi di noi saprebbero fare a meno di lavatrice, lavastoviglie, forno e soprattutto del frigorifero.

Anche se questi elettrodomestici potrebbero durare per decenni, in realtà spesso causiamo la loro morte prematura con i nostri atteggiamenti.

E c’è un errore in particolare che compiamo quasi tutti e che rischia di far finire i nostri elettrodomestici in discarica prima del tempo. Ma niente paura, è molto facile rimediare a questo errore.

Ecco l’accorgimento più semplice a cui nessuno pensa mai per allungare di molto la vita ai grandi elettrodomestici

Allontaniamoli dal muro

Spesso posizioniamo gli elettrodomestici a diretto contatto con le pareti. Anche se questo può essere conveniente dal punto di vista logistico, in realtà rischia di causare la morte prematura dei nostri preziosi elettrodomestici.

L’accorgimento più semplice a cui nessuno pensa mai per allungare di molto la vita ai grandi elettrodomestici è una soluzione quasi banale: consiste nel tenerli non direttamente a contatto con le pareti, ma un po’ staccati dal muro. Non è necessario che siano in mezzo alla stanza, bastano pochi centimetri.

Ma perché questo accorgimento è così importante?

Evitiamo surriscaldamento e umidità

Se teniamo gli elettrodomestici direttamente a contatto con le pareti corriamo due rischi principali. Il primo è che gli elettrodomestici si surriscaldino. Questo può accadere soprattutto con freezer e frigoriferi, che spesso producono calore sulla parete posteriore.

Meglio quindi far circolare l’aria lasciando qualche centimetro tra l’elettrodomestico e la parete.

Ma c’è anche un secondo pericolo se teniamo gli elettrodomestici troppo vicino al muro: si tratta della formazione di umidità.

Se manca il ricircolo d’aria, soprattutto negli angoli delle stanze, potrebbero formarsi delle muffe sulla parete, o potrebbe raccogliersi dell’umidità.

Il modo migliore per prevenire questo problema è appunto quello di lasciare uno spazio sul retro degli elettrodomestici, onde evitare incidenti.

Se l’umidità è un problema, ecco come creare un deumidificatore fatto in casa a costo quasi zero per eliminarla.