Tutti ci hanno fatto credere che questa pianta da appartamento purifichi l’aria in casa, ma non è vero, ecco come è nata la leggenda

Tutti siamo sempre alla ricerca di un metodo per rendere le nostre case sempre fresche e profumate. Certamente le piante d’appartamento possono aiutarci a rendere le nostre stanze non soltanto più belle, ma anche più pulite.

Sappiamo infatti che le piante svolgono un ruolo indispensabile per il filtraggio dell’aria in casa.

A volte però le loro proprietà vengono esagerate.

C’è una pianta in particolare, intorno a cui è nata una leggenda.

La leggenda vuole che questa pianta riesca a filtrare l’aria in maniera talmente miracolosa da poter addirittura eliminare il fumo di sigaretta. Questa pianta si chiama ‘pianta mangiafumo’, ma in realtà non è vero che possa eliminare il fumo. La leggenda è nata per un altro motivo.

Tutti ci hanno fatto credere che questa pianta d’appartamento purifichi l’aria in casa, ma non è vero, ecco come è nata la leggenda.

La pianta mangiafumo non assorbe veramente il fumo

‘Pianta mangiafumo’ è il nome comune di diverse specie di piante appartenenti al genere Beaucarnea. Si tratta di piante originarie del centro America, ma oggi diffusissime come piante da appartamento.

E per una buona ragione: sono semplici da coltivare, non perdono foglie, e sono molto graziose.

La loro reputazione di grandi purificatrici degli ambienti domestici è però esagerata.

Si chiama così perché resiste agli incendi

La Beaucarnea si chiama anche ‘pianta mangiafumo’ per un motivo molto semplice, e che non ha niente a che fare con il fumo di sigaretta.

Questa pianta, infatti, ha un incredibile talento: riesce a resistere agli incendi. Si tratta di una delle poche piante al mondo che riesce a sopravvivere al fuoco, ed è questa loro incredibile capacità che gli ha fatto guadagnare il soprannome di ‘pianta mangiafumo’.

Ma esistono delle piante d’appartamento che hanno delle proprietà straordinarie. Ad esempio, la pianta del buio non ha bisogno di luce e di spazio.