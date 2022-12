Stiamo attenti ad alcuni errori quando mettiamo nel lavello i mestoli di legno

Se non vogliamo rovinare i nostri utensili da cucina, dobbiamo assolutamente ascoltare questi consigli preziosi su come utilizzarli e lavarli.

In cucina sono tanti gli utensili che si possono utilizzare per le nostre ricette. Da quelli più tecnologici, come ad esempio il Bimby, ad una semplice frusta a mano. Non si sa che, spesso, la buon riuscita di un dolce o di qualsiasi altro alimento sta proprio nel saper amalgamare bene tutti gli ingredienti. Proprio per questo motivo oggi parliamo di un oggetto che utilizziamo tutti in cucina: i mestoli di legno. Sono pratici, facili da lavare e soprattutto economici.

Perché utilizzare i cucchiai di legno?

Sono diversi i vantaggi che si possono avere a riguardo, tra questi:

andrebbero a conservare il gusto degli ingredienti , questo perché non va a reagire con altre sostanze chimiche;

, questo perché non va a reagire con altre sostanze chimiche; sono antiscivolo anche una volta che li bagnamo;

anche una volta che li bagnamo; non ci si brucia le mani perché non trasmettono calore;

perché non trasmettono calore; sono antibatterici.

Possiamo dire che per amalgamare, questi cucchiai possono essere davvero ottimi. Oltre a questo c’è da dire che il legno non lascia graffi sulla padella o pentola. Quante pentole da buttare perché graffiate dalle posate in metallo. Con quelle in legno invece possiamo stare super tranquilli.

Stiamo attenti ad alcuni errori quando mettiamo nel lavello alcuni utensili da cucina

Bisogna però stare molto attenti su come si trattano questi utensili. Proprio perché economici potrebbero rovinarsi facilmente. È bene dunque conoscere alcune piccole accortezze. Prima di tutto è necessario fare una divisione, tra quelli che ci serviranno per le ricette dolci e quelli per le ricette salate. Questo perché il legno sarebbe capace di assorbire i sapori. Immaginiamo di preparare un dolce e utilizzare il mestolo di legno del giorno prima, dove abbiamo girato una verdura ricca di aglio. Assolutamente no, meglio evitare questi inconvenienti.

Come lavare i cucchiai di legno

Un altro aspetto importante è la pulizia. Dobbiamo assolutamente dimenticarci di utilizzare la lavastoviglie. Questo perché l’umidità che si va a creare all’interno li potrebbe danneggiare irreversibilmente. Questa tipologia di utensili da cucina va lavata solo a mano. Sempre per lo stesso motivo che assorbono gli odori e sapori è meglio lavarli subito dopo averli utilizzati.

Quali prodotti utilizzare per togliere gli odori?

Tra i vari prodotti che potrebbero togliere gli odori c’è ovviamente il sapone. L’importante è che non sia un sapone troppo forte. Va bene quindi un sapone delicato e non aggressivo. Per togliere gli odori si può anche utilizzare acqua e bicarbonato. Questa miscela andrebbe a rimuovere gli odori che potrebbero penetrare nel legno.

In alternativa, si può usare anche il limone oppure l’aceto di mele. Questi due prodotti sono molto indicati per questa tipologia di problema, soprattutto quando si cucina il pesce. Una cosa importante è anche come asciugarli. La cosa migliore sarebbe quella di tamponarli con un tovagliolo di carta, in modo che sia più igienico. Poi li possiamo lasciare asciugare all’aria. In parole povere stiamo attenti ad alcuni errori quando mettiamo nel lavello questi oggetti, utili ma molto delicati.